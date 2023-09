Sohn erkennt eigene Mutter nicht und tötet sie wohl im Wahn

Tötungsdelikt

Messerstiche in Shisha-Bar: 48-Jähriger bestreitet Tat

Blutiges Ende von zwei Familienfeiern in einer Shisha-Bar: Eigentlich will man nur auf Geburtstage anstoßen, doch nach viel Alkohol kommt es zu tödlichen Messerstichen. Der mutmaßliche Täter erinnert sich vor Gericht an viele Details, nur nicht an den entscheidenden Moment.