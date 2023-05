Start- und Landebahn am Hamburger Flughafen wird erneuert

Hamburg (dpa/lno). Im Juni starten und landen alle Flüge am Hamburger Flughafen über die Piste Alsterdorf und Norderstedt. Grund dafür sind Bauarbeiten vom 31. Mai bis zum 28. Juni, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Dabei sollen die obersten Schichten der Start- und Landebahn Niendorf/Langenhorn erneuert werden. «So bleiben die Pisten sicher nutzbar für den Flugbetrieb – das hat oberste Priorität am Flughafen Hamburg», sagte Martin Borstelmann, Projektleiter am Hamburg Airport.

Auch am Kreuzungspunkt der beiden Bahnen muss gearbeitet werden. Da dafür tagsüber der gesamte Flugbetrieb eingestellt werden müsste, werden Nachtarbeiten notwendig sein, wie der Flughafen weiter mitteilte.

Auf die Sperrung im Juni folgt eine weitere vom 3. bis 7. Juli. Grund dafür sind Erhaltungsmaßnahmen an der Bahn über Norderstedt/Alsterdorf. Auch hier werden Nachtarbeiten notwendig sein.

Voraussichtlich vom 30. August bis zum 27. September fliegen alle Flugzeuge über Niendorf und Langhorn, wenn die zweite Start- und Landebahn erneuert wird.

© dpa-infocom, dpa:230524-99-806989/2

