Elbtunnel in Hamburg: Stau nach Röhrensperrung

Wegen eines Auffahrunfalls mit zwei Leichtverletzten auf der Autobahn 7 ist eine Röhre des Hamburger Elbtunnels am Donnerstagvormittag voll gesperrt worden. Der Unfall sei in der mittleren der drei Röhren passiert, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Die anderen beiden Röhren waren während dieser Zeit weiterhin befahrbar. Zu langen Staus - sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Niedersachsen - kam es dennoch. „Wir haben aber sowieso immer Stau um diese Zeit“, sagte der Sprecher weiter. Die Sperrung konnte nach etwa eineinhalb Stunden wieder aufgehoben werden.