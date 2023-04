Einiges kam zusammen an diesem Wochenende auf den Straßen in um Hamburg herum: Bauarbeiten an der A1 und A25, Straßensperrungen anlässlich des Haspa Hamburg Marathons sowie Rückreiseverkehr von Urlaubern.

Stau und stockender Verkehr am Wochenende in und um Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Bauarbeiten an der A1 und A25, Straßensperrungen anlässlich des Haspa Hamburg Marathons sowie der Rückreiseverkehr von Urlaubern haben am Wochenende für Staus und stockenden Verkehr in und um Hamburg gesorgt. Insgesamt hat sich die Verkehrslage trotz der relativ großen Baumaßnahmen und Umleitungen aber dennoch in einem normalen Rahmen gehalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem am Samstagmittag kam es auf der A1 und der A7 zu längeren Staus bis zu einer Länge von acht Kilometern Länge. Grund waren die heimreisenden Urlauber zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein am Samstagvormittag und Ausflugsverkehr dank des sommerlichen Wetters. Das teilte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle Hamburg am Samstag mit. Am Nachmittag beruhigte sich die Verkehrslage. Dort war nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg am Nachmittag nur noch der für die A7 «typische» zähe bis stockende Verkehr zu verzeichnen.

Die Autobahn A1 im Südosten Hamburgs ist am Freitagabend in Richtung Lübeck wegen Bauarbeiten für das gesamte Wochenende gesperrt worden. Die Autobahnmeisterei Stillhorn saniert auf einem Abschnitt von 7,5 Kilometern die Fahrbahn, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Dafür wurde die Überleitung der A1 im Dreieck Norderelbe zur Norderelbbrücke von Freitagabend bis Montagmorgen um 5.00 Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt wurde die A25 in Richtung Geesthacht - und zwar vom Dreieck Hamburg-Südost bis zur Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe.

Auch am Sonntag beurteilte der Sprecher der Verkehrsleitstelle die Situation auf den Straßen als insgesamt ruhig. Auf der A1 habe es zwischenzeitlich einen Stau von drei Kilometern Länge gegeben. Auf der A7 herrsche in beide Richtungen stockender Verkehr auf einer Länge von sieben Kilometern. Auch in der Innenstadt habe es trotz der Straßensperrungen nur vereinzelte Staus gegeben. 110 Anrufe hätten das Infotelefon der Polizei laut eines Sprechers insgesamt erreicht, nicht «mehr oder weniger als in anderen Jahren».

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230422-99-410876/3