Tschentscher: Polizeipräsenz am Hauptbahnhof wird verstärkt

Stormarn

Altes Reetdachhaus in Glinde brennt nieder

Ein historisches Fachwerkhaus in Glinde (Kreis Stormarn) ist aus noch unbekannter Ursache vollständig abgebrannt. In dem leerstehenden Gebäude mit Reetdach war am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Verletzte gab es demnach nicht.