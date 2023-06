Unbekannte schmeißen Steine auf A7: Polizei sucht Zeugen

Appell an Bevölkerung

Feuerwehr Hamburg warnt vor hoher Gras- und Waldbrandgefahr

Es ist warm, es ist trocken – in vielen Teilen Deutschlands steigt die Waldbrandgefahr. Auch in Hamburg ist das der Fall. Dort liegt die Warnstufe nun bei vier von fünf – und die Feuerwehr appelliert an die Menschen.