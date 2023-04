Ermittlungen

Unbekannter Mann in Hamburg-Harburg niedergestochen

Ein Mann ist in Hamburg-Harburg von einem Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Passant hatte den Schwerverletzten am Samstagabend gefunden und die Polizei alarmiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.