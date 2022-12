Verdi ruft zu Streik bei Ikea und Thalia-Buchhandlungen auf

Der neue Nordholm-Krimi mit Heino Ferch und Anja Kling in den Hauptrollen ist am 2. und 3. Januar im ZDF zu sehen. „Die Frau im Meer“ ist der vierte Zweiteiler der Serie. Ein Überblick über die Drehorte. Was passiert in Nordholm, das in Wirklichkeit Lütjenburg ist? Das müssen Sie wissen.