Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof bis Sonntag: Bundespolizei kontrolliert

Brände

Drei Tage nach Großbrand weiterhin Löscharbeiten

Der am Sonntag in der Billstraße ausgebrochene Großbrand ist auch drei Tage später noch nicht vollständig gelöscht. Es seien in der Nacht zum Mittwoch sieben große Glutnester gelöscht worden, die Arbeiten dauerten aber weiter an, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch.