Winterlicher Frost und Glatteisgefahr im Norden

Flüchtlingsunterbringung: Hamburg testet Tiny Houses

Not macht erfinderisch: Um mehr Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten zu schaffen, testet man in Hamburg den Einsatz von Tiny Houses. Weil freie Flächen in der Großstadt Mangelware sind, könnten sie für Entlastung sorgen - und die tut Not.