Zahl der Reichsbürger in Hamburg steigt – auch wegen der Pandemie

Bauarbeiten auf A7 in Hamburg: Elbtunnel in Richtung Hannover gesperrt

In Hamburg-Altona soll die A7 auf gut zwei Kilometern unter einem Lärmschutztunnel verschwinden. Der Einbau der ersten Tunnelelemente steht jetzt an. Autofahrer in Richtung Hannover werden darum die Strecke durch den Elbtunnel am Wochenende nicht nutzen können.