Zugausfälle Richtung Kiel: ICE prallt im Hamburger Hauptbahnhof auf Regionalexpress

Staus erwartet: A 7 wird kommende Woche Richtung Norden an mehreren Stellen gesperrt

Durch die Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel in Altona kommt es in Hamburg erneut zu Fahrbahnsperrungen - auch der Elbtunnel in Richtung Norden wird gesperrt. Dabei wird es das erste Wochenende sein, an dem alle Schülerinnen und Schüler Sommerferien haben.