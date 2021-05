Der Spätwinter – oder Vorfrühling – in Heikendorf kann herrlich sein. Wenn man eine schöne Strecke zum Spazierengehen findet, die nicht am Fördewanderweg entlangführt, wo es in Corona-Zeiten oft eng wird. Und wenn man einen Sonnentag erwischt, an dem es draußen trocken und einladend ist.