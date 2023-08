„Allerliebste“ Neuaufnahme: Taylor Swift kündigt „neues“ Album an

Wenn Spezialkommandos übernehmen

Die Fenster zum Innenhof – das erfreulich beunruhigende Kinodrama „Black Box“

In Asli Özges „Black Box“ (Kinostart am 10. August) setzt eine Unterschriftensammlung gegen den Hausverwalter eine Kette beunruhigender Ereignisse in Gang. Am Ende kommt dann ein Spezialkommando. Intensiver hat nur James Stewarts Fotograf in Hitchcocks Thriller „Das Fenster zum Hof“ die Nachbarn observiert.