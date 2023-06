„20.000 Arten von Bienen“: Identitätssuche eines Kindes

Wenn die Großmutter mit Aitor durchs Dorf geht, freuen sich die Nachbarinnen: „Ist das die Enkelin? Die ist aber süß. Genieß die Kleine.“ Halblaut korrigiert die Großmutter: „Der Kleine.“ Aber Aitor strahlt über das ganze Gesicht.

Die alten Frauen auf der Bank haben das achtjährige Kind als das gesehen, was es gerne sein will: ein Mädchen. Die schönen, langen Haare sind die weithin sichtbare Ablehnung gegen die angeborene Jungenexistenz, mit der Cocó (Sofía Otero) zunehmend hadert. In ihrem beeindruckenden Spielfilmdebüt erzählt die spanische Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren von der Identitätssuche eines Kindes jenseits konventioneller Genderzuschreibungen.

Mit der Mutter und den beiden Geschwistern verbringt Cocó die Sommerferien bei der Oma im spanischen Teil des Baskenlandes. Im Gegensatz zum stressigen Schulalltag in Frankreich ist das dörfliche Leben entspannt. Besonders bei der Großtante Lourdes (Ane Gabarain), die in den Bergen als Imkerin lebt, fühlt sich Aitor wohl. Die Eigenbrötlerin hat ein offenes Ohr für das Kind und erkennt dessen Schwierigkeiten mit der sexuellen Identität.

Geschichte einer Selbstfindung

Es sind immer wieder grundlegende Fragestellungen, in denen sich tiefe Verunsicherung Bahn bricht: Wenn ich groß bin, werde ich dann so wie mein Vater? Warum bin ich so? Warum weißt du, wer du bist, und ich weiß es nicht? Kann ich sterben und als Mädchen zur Welt kommen? Die Antworten, welche die Erwachsenen und Geschwister darauf geben, bleiben unbefriedigend. Dabei gibt sich besonders Mutter Ane (herausragend: Patricia López Arnaiz) viel Mühe, ihr Kind zu verstehen. „Es gibt keine Jungs- oder Mädchensachen“, sagt sie und stört sich nicht an den langen Haaren oder den bunten Fingernägeln.

Aber die Mutter ist auch mit eigenen Problemen beschäftigt. Sie kämpft um ihre berufliche Anerkennung als Künstlerin sowie mit einer bevorstehenden Trennung. Ihr entgeht deshalb zunächst, dass Aitor nicht nur eine schwierige Phase, sondern eine tiefe Identitätskrise durchläuft.

„20.000 Arten von Bienen“ überzeugt durch einen zärtlich-differenzierten Blick auf die Figuren und eine Perspektive, die sich stets auf Augenhöhe des Kindes bewegt. Damit unterscheidet sich der Film wohltuend von der thematisch ähnlich gelagerten deutschen Produktion „Oscars Kleid“, die sich vor allen den klischeehaften Reaktionen der Vaterfigur verpflichtet fühlte.

Regisseurin Solaguren findet in der Natur – am Waldsee, zwischen Bienenstöcken – mit einer fließenden Bildsprache Freiräume, in denen sich die Geschichte um die Selbstfindung des Kindes entfalten kann, ohne an die Grenzen gesellschaftlicher Stereotypisierung zu stoßen. Dabei kann sie auf die wunderbare, neunjährige Hauptdarstellerin Sofía Otero vertrauen, die bei der Berlinale als jüngste Schauspielerin in der Geschichte des Festivals verdient mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.

„20.000 Arten von Bienen“, Regie: Estibaliz Urresola Solaguren, mit Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, 129 Minuten, FSK 6