﻿Alle sagen Ja zu „Jein“ – dieses Stück von Fettes Brot kann jeder rappen

Expansion durch Marineaufträge

Die Zeitenwende bei der Bundeswehr erreicht jetzt auch den Wissenschaftspark am Westring in Kiel. In direkter Nachbarschaft zur Universität ist der Münchener Technologiekonzern Rohde und Schwarz vor Anker gegangen. In der neuen Niederlassung sollen Marineprojekte betreut werden. Das Unternehmen will in Kiel weiter wachsen.