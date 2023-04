30 Jahre Backstreet Boys: über fünf Männer, die eine Ära prägten

Erst dann, so soll Musik-Manager Lou Pearlman einst gesagt haben, erst dann, wenn es keine kleinen Mädchen mehr gäbe, dann wäre die Zeit der Boybands vorbei. „Und bis dahin machen wir weiter.“

Wenn einer es wissen musste, dann Lou Pearlman, der Quasi-Vater der Boybands. Pearlman gründete und entdeckte *Nsync, Natural, US5 und O-Town. Aber sein berühmtestes und erfolgreichstes Projekt war eine andere Band: die Backstreet Boys, eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten. 130 Millionen Platten verkauften die fünf US-Amerikaner, spielten in nahezu allen Ländern der Welt, brachten weltweit vor allem junge Mädchen an den Rande des Kreislaufkollaps. Allein der Song „I Want It That Way“ war in 25 Ländern auf drei Kontinenten an der Chartspitze. Nur in ihrer Heimat, den USA, ist den Backstreet Boys bis heute Platz 1 in den Charts verwehrt worden.

Fünf junge Männer aus den USA, sie lösten weltweit einen Hype aus. Kaum eine Party kommt ohne Klassiker wie „Everybody“ oder „Quit Playing Games (With My Heart)“ aus. Lauthals singen alle mit, jeder zwischen 30 und 50 kennt die Texte, wird in Kindheit, Jugend oder auch ins Erwachsenenalter zurückversetzt. Denn ja, inzwischen sind die Backstreet Boys keine Boys mehr: 30 Jahre gibt es jene Band, die einst den Boyband-Boom großmachten.

Backstreet Boys - entstanden aus einer Zeitungsanzeige

Die Geschichte der Backstreet Boys beginnt im Jahr 1992, als besagter Lou Pearlman eine Anzeige in einer Zeitung in Orlando schaltete, um eine neue Boygroup zu casten. Im Stile der New Kids on the Block sollte sie sein, aber auch an Boyz II Men erinnern. Wie typisch für Boygroups sind auch die Backstreet Boys eine Retortenband. Sie waren keine Schulfreunde, die schon von Kindheitsbeinen an zusammen musizierten, sie kannten sich weitestgehend nicht einmal, als sie zur Band wurden.

Hunderte junger Männer kamen in Pearlmans Wohnzimmer und sangen vor. Einer der ersten: Alexander James McLean, genannt AJ. Einer, mit dem er durch Castings und den gleichen Gesangslehrer bereits kannte, Howard Dorough, genannt Howie, kam ebenfalls dazu. Es folgten der damals noch deutlich minderjährige Nicholas Gene Carter, genannt Nick, und Kevin Richardson, der nach Orlando gezogen war, um in Disney World zu arbeiten.

Anfänge der Backstreet Boys: Konzerte im Sea Life, in Einkaufszentren und an Schulen

Am 20. April 1993, vor 30 Jahren, war die Gruppe vollzählig. Richardson holte seinen Cousin Brian Littrell mit an Bord, der an jenem 20. April nach Orlando kam, um die Sache mit den Backstreet Boys offiziell zu machen. Den Namen erhielten sie von ihrem Gründer und Manager, Pearlman, nach einem Flohmarkt in seiner Heimat Orlando.

Eine Woche später, am 8. Mai 1993, hatten die fünf ihren ersten Auftritt als Band, im Sea Life von Orlando. Die Band tourte durch Einkaufszentren und Schulen, ehe sie im Frühjahr 1994 den ersten Plattenvertrag unterschrieb. Die Debüt-Single der Band, „We‘ve Got It Goin‘ On“, erreichte in Deutschland Platz 4 der Charts. In Europa wurde die Band zu Superstars, die Deutschland-Tournee war ausverkauft, erst rund zwei Jahre später auch in den USA.

Die Backstreet Boys sind die erfolgreichste Boygroup aller Zeiten

Dabei waren die Backstreet Boys nicht die erste Boyband - und nicht die einzige. Es waren vielmehr New Kids on the Block und Take That, die bereits in den 1980er Jahren den Weg zum Erfolg geebnet hatten. Die Backstreet Boys starteten etwa zu der Zeit, als sich auch Boyzone und 3T, East 17 und Worlds Apart, Caught in the Act und *NYSNC formierten und die Welt mit Boybands überschwämmt wurde. Sie waren Vorreiter von Projekten wie US5, Westlife, Touché (ein Projekt von Dieter Bohlen), The Boyz (der Band gehörte Sarah Connors Mann Florian Fischer sowie Adel Tawil an), O-Town, Natural, No Mercy, B2K, Bed & Breakfast (mit Daniel Aminati), Jahre später O-Zone, One Direction oder BTS.

Doch die Backstreet Boys übertrafen die Erfolge, zuerst in Europa, später in den USA, Asien, Nord- und Südamerika, im Nahen Osten. Sie läuteten eine Ära ein: Kinderzimmer, die mit Postern zugeklebt waren, Bravo-Titeln, ausverkauften Konzerten mit Plakaten und hyperventilierenden Mädchen. Wo die Backstreet Boys und die anderen Boybands waren, war Gekreische. BSB stand auf T-Shirts, Wangen, Schulheften.

Das weibliche Publikum himmelte die Boyband-Mitglieder an. © Quelle: Archiv

Enges Korsett an Regeln: Begehrbar und nahbar sollten die Superstars sein

Der Erfolg der Boybands, so glaubte man damals, habe mit der Nahbarkeit zu tun. Die Mitglieder sollten in den Träumen der Fans erreichbar sein, zu haben sein, begehrenswert sein. Das Management hatte die Oberhand, bestimmte Image, Termine, Songs, Choreografien, Interviews, Musik. Eine der härtesten Regeln betraf den privatesten Bereich. Jedes Mitglied hatte öffentlich heterosexuell und vor allem Single zu sein. Und es sollte natürlich auf der Suche nach der großen Liebe sein. Schon in den 1990er Jahren waren das fragwürdige und menschenverachtende Methoden. Die vielen Abstürze der einstigen Superstars, die Alkohol- und Drogenbeichten, eine Folge.

Auch Bands wie *NSYNC, Boyzone oder Natural kannten dieses enge Korsett an Regeln. Es war der Preis für den Mega-Erfolg. Erst Jahre später verrieten viele ehemalige Mitglieder, dass sie zur Hochphase der Musikkarriere Freundinnen oder Freunde hatten. Denn was lange vermutet wurde, wurde später eben auch öffentlich: 1999 outeten sich die ersten Boyband-Mitglieder als homosexuell: Eloy de Jong von Caught in the Act und der inzwischen verstorbene Stephen Gately von Boyzone gaben an, ein Paar zu sein. 2006 outete sich auch Lance Bass (*NSYNC), 2016 Lee Baxter (Caught in the Act).

BSB nach der Jahrtausendwende: Soloauftritte, Drogenbeichten - und Comebacks

Wie bei allen Boybands gab es auch bei den Backstreet Boys eine Trennung - oder Bandpausen, wie es bei BSB hieß. Es begann 2001, als das „Greatest Hits - Chapter One“-Album gerade sieben Millionen Mal verkauft war, und AJ seine Alkohol- und Drogensucht öffentlich machte. Und ging 2002 weiter, als das beliebteste Mitglied, der blonde Schönling Nick, sich wie Justin Timberlake, damals das Pendant zu Nick Carter bei *NSYNC, an einer Solokarriere versuchte. Während Timberlake als Solo-Künstler zum Superstar wurde und das Boygroup-Image ablegen konnte, hatte Nick Carter ohne die BSB-Kollegen nur wenig Erfolg.

Es wurde ruhiger um die Band, bis sie 2005 das Album „Never Gone“ aufnahmen - und die Single „Incomplete“ in mehreren europäischen Ländern die Charts stürmte. 2006 war es Kevin Richardson, der die Band offiziell verließ - sechs Jahre später kehrte er jedoch zurück.

Wann immer die Backstreet Boys auch pausierten, so schafften es die Comebacks immer wieder, an große Erfolge anzuknüpfen. Verkünden die Backstreet Boys eine Tour, sind die Konzerte ausverkauft. Im April und Mai, rund um den 30. Geburtstag der Band, spielen sie in Island, Saudi-Arabien, Israel, Indien, Ägypten, Südafrika, Abu Dhabi, Bahrain. Es sind jetzt nicht mehr die jungen Teenie-Mädchen mit bemalten Gesichtern und Postern in der ersten Reihe. Es sind die Frauen, die diese Mädchen einst waren. Wie auch Nick, Kev, AJ, Howie und Brian sind sie erwachsen geworden.