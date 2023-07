In der Zeitlosigkeit gelandet: Happy Birthday zum 80., Mick Jagger!

Chuck Berry und Muddy Waters, das passte. Mick traf Keith im Herbst 1961, und sie mochten dieselben Musiker. Sie waren zwei Jungs von dem Schlag wie Bruce Springsteen sie in seinem Song „No Surrender“ beschrieb, zwei, die sich in den Rock ‘n‘ Roll stürzten, die für immer verschworen waren und mehr von einer Dreiminutenplatte zehrten als von Lehrern, Lehre, Studium, dem ganzen normalen bürgerlichen Ausbildungsbetrieb. Sie kamen 1962 gerade recht, um ein Gegenbild zu den netten Beatles abzugeben, diese Rolling Stones aus London. Raue Burschen, böse Jungs.

„England’s newest Hitmakers“ waren von anderem Schrot und Korn

Schon wie Jagger, der am 26. Juli 2023 seinen 80. Geburtstag feiert, damals die treibende Stones-Version des Bluesstandards „Route 66″ sang, erster Song auf der ersten Seite des ersten Albums – gebleckte Worte, mit breiten Vokalen und kaum Konsonanten, erschienen „England’s Newest Hitmakers“ von ganz anderem Schrot und Korn als die braveren Bands des Beat: „Well, if you ever plan to motor west, try take my way, that‘s the highway that‘s the best …“ Man kriegte die Kicks!

Lippen wie Stoßstangen: Das Foto des Sängers der Rolling Stones war 2015 in der Ausstellung „Die Rolling Stones – Das erste Deutschland-Konzert am 11. September 1965 in Münster" im Stadtmuseum Münster (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. © Quelle: Stadtmuseum Münster/Willi Hänscheid/dpa

Jagger schien schüchtern – anfangs. Aber das die Musik spiegelnde ihm auferlegte Image füllte er bald aus. „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ war 1965 ein Song über die Verführungs­kräfte der Werbung, aber so wie Michael Philip Jagger aus Dartford, Sohn eines Sportlehrers und einer aus Australien stammenden musikalischen Avon-Beraterin, das sang, fragte man ihn in Interviews zwangsläufig auch nach seiner sexuellen „Befriedigung“.

Sexy Moves und Lippen wie Stoßstangen

Mit Lippen wie Stoßstangen, Moves, die er James Brown und Tina Turner abluchste (und die noch 2010 von Maroon 5 im Song „Moves Like Jagger“ als State of the Art besungen wurden), war Jagger der Inbegriff des Verruchten. Ein Engländer, der den Blues und Rock ‘n‘ Roll, die Musik Amerikas neu ausfüllte und reimportierte. Er konnte Drifters („Under the Boardwalk“) ebenso wie Solomon Burke („Everybody Needs Somebody to Love“), Arthur Alexander („You Better Move on“) ebenso wie Buddy Holly („Not Fade Away“).

Mit Keith Richards war er die Hitfabrik der Band, schrieb mit ihm „The Last Time“, „Ruby Tuesday“, „Let‘s Spend the Night Together“. Und. Und. Und. Nach dem Tod von Gitarrist Brian Jones übernahmen Jagger und Richards endgültig die Führung jener Band, die ein Mittel­finger gegen das Establishment war, ein verlässlicher Skandallieferant.

Jagger machte Ausbruchsversuche von den Stones – als Sänger und Schauspieler. Ein Solosong wie „Memo From Turner“, die Rollen in den Filmen „Performance“ und „Kelly, der Bandit“ waren 1970 noch Ausreißer. Ernsthaft wurden Jaggers Ambitionen in den Achtziger­jahren, als er seiner Band wirklich müde zu sein schien. Mit Michael Jackson sang er „State of Shock“ (1984), mit David Bowie „Dancing in the Street“ (1985), auf seinem ersten Solo-Album „She‘s the Boss“ (1985) führte er die funkige Stones-Linie – von „Miss You“ (1978) bis „Undercover of the Night“ (1983) – weiter, während Richards frustriert versuchte, die Stones zusammenzuhalten.

Als auch Richards mit den X‑Pensive Winos auf Solopfade ging, besann sich Jagger, galt von da an als der Mammon-Stone (wohingegen Richards der Rock-‘n‘-Roll-Stone blieb). Ab 1989 wurde die Band die lukrativste Rockshow auf Erden, die fortan mit Aufwand- und Alters­rekorden pfundete und dabei live immer kraftvoller zu werden schien. Jaggers Solokarriere wurde auf Eis gelegt, nur sporadisch wieder aufgenommen, zuletzt im Vorjahr für „Strange Game“, den Titelsong der Agenten-Comedyserie „Slow Horses“ mit Gary Oldman, textlich an die Story über Loser-Spione angelehnt, erzählt Jagger vom „Platz an der Sonne“, um wieder mit den ‚big boys‘ zu tanzen.“ Selbst tanzte er nie woanders.

In den Zehnerjahren erwies sich Jagger noch einmal als Meister der Bluesharp

Zweimal war der Vater von acht Kindern (das letzte wurde 2016 geboren) bis jetzt verheiratet, Liebesbeziehungen und Affären wurden ihm zuhauf angedichtet. Prinz Charles schlug Mick 2003 zum Ritter, seither heißt man Mick Jagger wegen seiner Verdienste um die Britmusik – das geschah sieben Jahre nach Beatle Paul – einen „Sir“. Klingt nach Landsitz und Füße hoch. Aber das ist nichts für Jagger. „Ich lebe im Hier und Jetzt, nicht in irgendeinem Parallel­universum, in dem die Sechzigerjahre nie aufgehört haben“, sagte er im April 2022 in einem Interview mit dem Wochenmagazin „Die Zeit“.

Die Stones? In den Nullerjahren erschien ein vollmundig-großmäulig „A Bigger Bang“ betiteltes Album, das, sollte irgendwer Rock-‘n‘-Roll-Urknall-2.0-Erwartungen gehegt haben, weit hinter diesen zurückblieb. In den Zehnerjahren verlegten sich die Stones von neuen Songs auf altes Blues-Material ihrer einstigen Helden und kamen auf „Blue & Lonesome“ frisch herüber – vor allem bewies Mick Jagger seine Virtuosität auf der Bluesharp.

Seitdem gab es Kompilationen, Raritäten, viele Ausgrabungen aus dem Livearchiv und das Geraune von einer neuen Stones-Platte, die laut einem RND-Interview mit Gitarrist Keith Richards schon 2019 weit fortgeschritten war. Zwischen damaligem Gemunkel und heutigem Gemunkel lag immerhin die Lockdown-Single „Living in A Ghost Town“, von 2020 – ein richtig cooler Pandemiereggae. In der „Zeit“ sprach Jagger im vorigen Jahr, man habe bis zum Album „noch eine Menge Arbeit“ vor sich. Vielleicht vorher auf die Schnelle noch ein „Blue & Lonesome 2″?

Einmal „Satisfaction“, immer „Satisfaction“

„Ich würde lieber tot umfallen, als mit 45 noch ‚Satisfaction‘ zu singen“, hatte Mick Jagger 1975, also vor 48 Jahren, dem „People Magazine“ gesagt. Schon 1964 hatte er sich geirrt, als er seiner Band nur noch „zwei weitere Jahre“ gab. Mit fast 79 Jahren bewegte er sich am 5. Juni 2022 im Münchner Olympiastadion noch immer wie eine Raubkatze an der Liverampe, gab eine überwältigende Duettversion von „Gimme Shelter“ mit Backgroundsängerin Sasha Allen und hielt über exakt zwei Stunden Stones-Show – von „Street Fighting Man“ bis „Satisfaction“ – eine schier unglaubliche Körperspannung.

Dass die Kamera nicht mehr jede Bewegung zur Großaufnahme auf die Riesenscreens schickte – geschenkt.

Bis zum Tod von Schlagzeuger Charlie Watts am 24. August 2021 galten die Stones als unsterblich, als ewige Gewährsmänner des Rock ‘n‘ Roll. In der „Welt am Sonntag“ wünschte der ihn seit Frühzeiten der Stones verehrende Schriftsteller T. C. Boyle Mick Jagger jetzt, er möge der älteste Mensch auf Erden werden. Der Mann, den viele, vielleicht aus dem Neid einer weit geringeren Spannkraft heraus über Jahrzehnte unterstellten, er laufe nur seiner Jugend hinterher, hat inzwischen längst alle Lebensalter einfach übersprungen, ist in der Zeitlosigkeit gelandet. Chapeau!

Jedenfalls: Wenn Jagger den alten Irma-Thomas-Song „Time Is on My Side“ singt, wissen wir, dass er immer noch recht hat. Die Zeit ist auf seiner Seite. Vermutlich für immer. „Mal sehen, wohin uns das noch führt“, sagte er im bereits erwähnten „Zeit“-Interview. Und so warten wir geduldig auf die nächste Stones-Tour. Sie rollen und rollen und rollen.

Happy birthday, Mick Jagger!