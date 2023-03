﻿Vermeer - eine Ausstellung sprengt den Rahmen

Ausstellung in Kiel Ausstellung in Kiel

Reisende sind wir doch alle. Die im Urlaub den Alltag hinter uns lassen. Und gern auch den Ort, der sich damit verbindet. Was sich mit dem Phänomen noch alles verknüpft, zeigt sich mal spielerisch, mal nachdenklich in der Schau „Let’s do it all“ in der Stadtgalerie Kiel. Farbig, laut, vielfältig.