Sogar „An Tagen wie diesen“: US‑Rockröhre Anastacia covert auf „Our Songs“ deutsche Lieder

Anastacia war an diesem Donnerstag auch in eigener Sache in Köln an der Seite von Peter Maffay. Während der Deutschrocker seine „We Love Rock ’n’ Roll“-Tour via Youtube zum Entsetzen seiner Fans als Abschiedstournee deklarierte – mit der blonden Amerikanerin als Gaststar – kündigte diese ihr Album „Our Songs“ an, das am heutigen Freitag erscheint. Die Sängerin, die erst vor wenigen Tagen ihren 55. Geburtstag feierte, startete ihre Karriere vor 23 Jahren und während sie in ihrer Heimat früh ignoriert wurde, blieb sie in Europa, speziell in Deutschland über zwei Jahrzehnte eine verlässliche Chartsgröße.

Es gibt solche internationalen Künstler, die im deutschsprachigen Raum dauerhaft punkten und im Rest der Welt nach einer Weile aus dem Fokus geraten – Smokie, Folkpopper aus dem englischen Bradford, konnten schon zu Zeiten ihres ersten Sängers Chris Norman ebenso ein Lied davon singen wie die kanadischen Progrocker Saga, und auch den New Yorkerinnen Helen Schneider und Jennifer Rush hielten besonders die Deutschen die Treue. Für Anastacia Lyn Kirkwood aus Chicago war in Amerika nach den Alben „Not That Kind“ (2000, Platz 168) und „Freak of Nature“ (2001, Platz 27) bereits Schluss mit den Chartskontakten, in Deutschland standen die beiden Platten auf Platz zwei, respektive eins und auch alles Folgende erfuhr massenhafte Zuwendung.

Melodiöser Mainstream-Poprock mit Raubkatzentimbre

Ein sexy Fauchen und Gurren – vielleicht liegt die anhaltende Liebe an Anastacias Tina-Turner-ähnlichem Timbre, der starken Stimme, mit der sie ihre melodiösen Mainstream-Poprocksongs singt. Auch die kürzlich verstorbene Rock-’n’-Roll-Röhre Turner gehörte zu den ewigen Darlings der Deutschen. Anastacias Texte gingen selten über Phrasen und Klischees hinaus, aber sie hatte auf ihrem Album „Heavy Rotation“ (2008) den Mittlebensblues in den Stimmbändern. Anastacia hatte da schon eine Brustkrebserkrankung überlebt, nach deren Rückkehr 2013 sie sich einer beidseitigen Mastektomie unterzog.

„Our Love“ nun ist ein Coveralbum, eins mit fremden Songs. Also etwas, das Musikerinnen, Musiker und Bands machen, wenn sie ihrer eigenen Muse mal Urlaub gönnen. Indes ist es nicht irgendeine Liederkollektion, sondern ein besonderes Dankeschön an die deutsche Anhängerschaft: Anastacia singt ein Dutzend Popklassiker deutscher Herkunft.

Einige von ihnen, so „Still Loving You“ der Scorpions, „An Angel“ der Kelly Family oder Reamonns „Supergirl“ sind schon im Original in englischer Sprache produziert worden. Udo Lindenbergs „Cello“, Johannes Oerdings „An guten Tagen“ und Unheiligs „Geboren, um zu leben“ wurden als „Cello“, „Now or Never“ und „Born to Live“ ins Englische übertragen. Silbermonds „Symphonie“ wird zu „Symphony“.

Hast du erst mal die Story, um die es geht, verstanden, dann spricht ein Lied zu dir. Anastacia über die Lieder auf ihrem neuen Album „Our Songs“

„Best Days“, Anastacias Version von „Tage wie diese“ der Toten Hosen, hat Campino höchstselbst übersetzt und sich in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ angetan von der Version gezeigt: „Schön, den Song mal von einer echten Sängerin zu hören“, sagte der 61‑jährige Sänger der Toten Hosen der Zeitung mit augenzwinkernder Selbstkritik. Auf das Lob des Kollegen war Anastacia in Köln stolz. Ritterschlag fürs Projekt. Auch Marian Gold von Alphaville und Udo Lindenberg hätten sich wohlmeinend geäußert.

Sie habe weit mehr als die zwölf Songs gehört, sich ausgiebig mit deren Inhalt beschäftigt und viele dann verworfen. „Deutsch zu lernen ist hart“, gestand Anastacia in Köln (auf Englisch). Und man solle als Nicht-Muttersprachler bitte nicht Google bemühen, um die Bedeutung deutscher Liedzeilen herauszufinden, „sondern besser einen Freund fragen“. Die Auswahl sei schwer gewesen. „Aber hast du erst mal die Story verstanden, um die es geht, dann spricht ein Lied zu dir.“ Der Tenor der Originale wurde denn auch bewusst beibehalten.

Hört man das Album durch, gibt es keine überraschenden Soundverwandlungen, und es finden sich auch keine Geheimtipps an Bands oder Stücken in der Auswahl, keine Adaptionen von Liedgut etwa von Gisbert zu Knyphausen, Element of Crime oder Von wegen Lisbeth. Die Originale von Sarah Connors „Wie schön du bist“ („Beautiful“) oder Tokio Hotels „Durch den Monsun“ („Monsoon“) hat man 10.000-mal im Radio gehört und Anastacias Versionen sind ihnen klanglich nachempfunden.

Nach dem Intro zu „Tage wie diese/Best Days“ erwartet man Campinos Stimme

Wagemut fehlt. In „Cello“ gesellt sich lediglich ein Klavier zum Instrumentarium des Originals. Nach dem Anlauf von „Best Days“ erwartet man unweigerlich Campinos Stimme, so ähnlich mutet die Coverversion an. Und auch wenn beispielsweise Alphavilles Synthpopklassiker „Forever Young“ mit Piano und Gitarre eingespielt wurde, und Anastacias Version von Unheiligs „Geboren, um zu Leben“ den Goth-Touch reduziert, so sind auch diese Tracks von Produzent Christian Geller ganz klar für Charts und Radioeinsatz produziert und poliert.

Erfolge gebären Erfolg, auch wenn auf dem Album („Es war nicht leicht zu machen, aber ich liebe Herausforderungen“ – Anastacia in Köln) der Spannungsbogen so schlaff ist wie sonst nur auf „Greatest Hits“-Platten. Zweifellos wird „Our Songs“ in der nächsten Woche trotzdem oder vielleicht gerade deswegen in die Top 10 der europäischen Länder schießen, womöglich sogar Anastacias drittes Nummer-eins-Album in Deutschland werden, ihr viertes in der Schweiz.

Dazu beitragen wird auch, dass die Masse der Peter-Maffay-Fans als Streamer und Käufer hinzukommt. Deren Held singt hier auch mit, auf Englisch, wie damals Mitte der Siebzigerjahre, als er mit dem 2022 verstorbenen Uwe Reuß alias Johnny Tame ein Duo formte („Making it Better“) oder live mit seiner Band mal einen Stones- Beatles- oder Chuck-Berry-Song sang.

„Just You“ ist die deutsche Version von Maffays Abschiedsballade „So bist du“, der meistverkauften Single in Deutschland 1979 – noch vor Patrick Hernandez’ „Born to Be Alive“ (Platz 2) und „Y. M. C. A.“ von Village People (Platz 3). „Als ich das Lied erstmals hörte, dachte ich, „Wow! Wie wunderschön!“, sagt die begeisterte Anastacia. Und aus der telefonisch vorgetragenen Bitte „Lass mich deinen Song aufnehmen“, machte der notorisch kollegiale Maffay ein „Uns“ und „Wir“.

Es ist das einzige Duett auf „Our Songs“ und zugleich der Höhepunkt des Albums – ein kraftvoller Rockgospel, auf dem Maffay sich an der Seite der soulig singenden Rockröhre aus Chicago einmal mehr als eine der markantesten und schönsten Stimmen Deutschlands erweist.

Anastacia „Our Songs“ (Stars/Edel), erscheint am 22. September