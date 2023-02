﻿Annett Louisan: „Das Gefühl von Unsterblichkeit ist nicht mehr da“

Hallo Annett Louisan, wenn Sie mit einem Auto auf einem Cover zu sehen sind, sind die Sechzigerjahre sehr deutlich zu spüren. Zuletzt war das bei „Teilzeithippie“ von 2008 so, jetzt auch beim neuen Album „Babyblue“. Erlebt haben Sie die 60er ja selbst nicht, Sie sind 1977 geboren. Was fasziniert Sie so an diesem Jahrzehnt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das waren einfach wilde Zeiten. Freie, wilde Zeiten. Revolutionär auch, was Design und Mode angeht. Die 60er sind tatsächlich zeitlos – wir bedienen uns ja schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder an ihnen. Und ich finde sie auch in meinem Kleiderschrank und kombiniere sie mit gegenwärtigen Sachen. Musikalisch klafft ja schon so ein kleines Loch bei uns in Deutschland – seit den 60er- und 70er-Jahren. Und das war für mich auch der Grund, da jetzt irgendwie anzuknüpfen – an den alten Schlager, den es nicht mehr viel zu hören gibt, den handgemachten Schlager, zum Teil auch mit großen Arrangements. Das Songwriting war so anders als beim Popsong von heute.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Titel des Albums ist „Babyblue“. Wofür steht er?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Babyblue“ war der erste Song, der entstanden ist. Und ich brauche am Anfang einer Schreibphase immer einen Grund, noch ein Album zu veröffentlichen: Was habe ich noch zu sagen? „Babyblue“ gibt viel Fläche für Interpretationen. Es geht um eine fiktive Person, aber es steckt darin auch viel von mir. Und es ist eine Hommage an die Melancholie.

Es geht um eine Hure mit Herz. Hat der Song auch irgendetwas mit Bob Dylans „It‘s All Over Now, Baby Blue?“ zu tun. Die Stimmung ist ähnlich melancholisch.

Ja, ich liebe diesen Song – er gehört zu meinen All-Time-Favourites, meinen persönlichen Top Ten. Und dann musste ich hier eine Lanze brechen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Ich glaube, dass sie schon sehr, sehr viel Leid von dieser Welt abgehalten haben und dennoch immer noch viel zu oft in ein schlechtes Licht gerückt werden. Ich selbst habe immer sehr viel Trost und Zuspruch im Rotlichtmilieu bekommen. Ich bin Musikerin, arbeite viel nachts. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, wenn man Menschen in der Nacht trifft, und das können auch Fremde sein, man viel ehrlichere Gespräche führen kann. Ich komme aus Hamburg, kenne den Kiez, und Babyblue ist eine sehr warmherzige Frau, die viel Liebe geben kann, wenn man sie ganz besonders braucht.

Setzt sich diese fiktive Trösterin aus wirklichen Menschen aus Ihrem Umfeld zusammen?

Ja, es gibt diese Menschen in meinem Leben, die kann ich anrufen, wenn ich um 4 Uhr nachts nicht schlafen kann – und für diese Menschen steht Babyblue. Ich bin allerdings auch so eine Person, die man mitten in der Nacht anrufen kann, und dann komme ich vorbei oder öffne meine Tür. Das sind Momente, die selten sind – aber unglaublich wichtig. Da kommt man sich selbst auf die Spur, da gibt man auch viel preis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Sound auf diesem neuen Album ist auch Nachtmusik, ist deutlicher denn je am klassischen französischen Chanson ausgerichtet: Dominant sind Klavier, Streicher, Schifferklavier. Was war der Anlass für Ihre Hinwendung zum reinen Sechzigerjahrechanson?

Ich hatte vor anderthalb Jahren ein Instrumentalstück von Tim Tautorat gehört und dachte: Das ist die Musik, die ich immer machen wollte. Das hat mich so berührt, dass mir sofort Gesangsmelodien und Textideen eingefallen sind. Ich habe mich im Lauf der Jahre ja immer weiter vom Pop entfernt, mich im Grunde auch nie in ein Popkorsett gesteckt. Das kleine Loch, von dem ich vorhin sprach, das wollte ich nun füllen. Inspiriert hat mich dabei auch der italienische Schlager der Sechzigerjahre. Ich höre sehr viele Platten aus dieser Zeit – und diese Liebe wollte ich mal deutlich zeigen.

Wer waren ganz konkret die musikalischen Vorbilder für Ihr Album?

Charles Aznavour, Adriano Celentano, Leonard Cohen, Paolo Conte. Ich habe nach Italien und nach Frankreich geschaut, aber natürlich auch nach Deutschland, wo es vor dieser Lücke Alexandra gab und Marlene Dietrich. Aber auch der Fado und der Flamenco sind bei der Arbeit eingeflossen. Alles zeitlose Musik.

„Meine Produktionen sind immer ganz artig gewesen“

Mit Tim Tautorat, der schon mit Faber, Manic Street Preachers und vielen anderen zusammengearbeitet hat, ist es Ihre erste Teamarbeit. Wie haben Sie zusammengefunden und was muss jemand haben oder ausstrahlen, damit Sie Songs mit ihm schreiben können?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich mochte Tims Repertoire. Faber muss ich da wohl an erster Stelle nennen, aber auch Tristan Brusch oder Betterov – Chansonniers, die ich allein textlich unglaublich gut finde. Dann ist da sein Sound – ein bisschen rougher, ein bisschen schmutziger. Meine Produktionen sind eigentlich immer ganz artig gewesen, und ich hatte Lust, dass es mal ein bisschen rauer und lauter klingt. Als ich Tim dann kennengelernt habe, wusste ich, das funktioniert. Das war reine Chemie. Wenn ich jemandem einen Ball zuwerfe, und er kann ihn nicht auffangen, dann klappt das nicht mit dem Songschreiben. Dann gibt es auch die Leute, die nicht richtig zuhören und mir nur ihre eigenen Ideen unterjubeln wollen. Tim hat mir den Platz gelassen, den ich brauche, und wir haben unser beider Können in den Topf geworfen – er seine klassische Ausbildung, ich meine Erfahrungen. Wir haben viel gelacht, endlos über Musik geredet. Das hat sehr gut gepasst

Die Songs entstanden, wie man sich das Chansonsklischee vorstellt – bei Kaffee und Zigaretten in einem Restaurant.

Die Platte wurde ausschließlich in Berlin geschrieben. Das begann noch in der Pandemie, da kam ich zwei Tage in der Woche von Hamburg rüber. Unten im Hansa-Studio gibt es ein italienisches Restaurant, da haben wir uns im Sommer getroffen, ganz viele Cappuccinos getrunken. Ich ab und zu auch Prosecco. Und wenn dann eine Idee „vorbeikam“, sind wir aufgesprungen, ins Studio gelaufen und haben angefangen zu arbeiten. Meist habe ich auch schon eine Idee, eine Zeile zu unseren Treffen mitgebracht. Es muss eine Dringlichkeit für mich da sein, über etwas singen zu wollen.

Es sind Melancholie und Witz, die das neue Album kennzeichnen. Es geht mit dem Song „Die mittleren Jahre“ los. Sie singen, dass Sie nicht wieder jung sein wollen, zitieren aber zugleich Udo Jürgens’ „Mit 66 Jahren“ und zweifeln daran, dass Alter ein Privileg ist. Ist das in etwa Ihre eigene Mittlebensgefühlsgemengelage derzeit?

Es ist eine Momentaufnahme. Und ich hoffe doch, dass man auch die Ironie darin versteht, wenn ich singe „Menschen sind früher nur 40 geworden / und sparten sich so die Therapie“. Humor spielt auch und gerade beim Älterwerden eine Rolle. Es ist aber keine Heile-Welt-Platte geworden, nichts wird weggelächelt. Ich bin Melancholikerin, in der Melancholie können meine Gedanken in die Tiefe gehen. Und ich empfinde die Welt um mich herum gerade auch als nicht so heil.

„Wenn die Mama glücklich ist, ist es das Kind auch“

Als wir uns 2019 das letzte Mal getroffen haben, war dies der Tag, an dem Ihre kleine Tochter Emmylou ihren Kita-Probetag hatte. Sie skizzierten damals ein glückliches, aber sehr stressiges Leben als Mutter. Das Schreiben und Aufnehmen von Liedern fand so ein bisschen in Lücken und den nächtlichen Stunden statt. Gibt es den Spagat zwischen Karriere und Familie immer noch?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich erinnere mich – damals war ich ständig krank, ich habe mich schon sehr zerrissen. Ich habe meine Autonomie inzwischen ein bisschen zurückerobert. Das kam vor allem durch die große Tournee – da habe ich wieder Blut geleckt. Und wenn die Mama glücklich ist, ist es das Kind auch. Trotzdem muss ich mich noch dazu zwingen, das schlechte Gewissen loszuwerden – was Mütter im Allgemeinen immer noch haben, wenn sie berufstätig sind. Kleines Beispiel: Wenn ich unterwegs bin, werde ich häufig gefragt, wo denn jetzt aber bloß meine Tochter ist. Das wird ein Mann selten gefragt! Aber ich bin da auf einem guten Weg. Die Zeit der Trennung darf aber auch nicht zu lange werden. Dann bekomme ich ganz furchtbare Sehnsucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wie ist es Ihnen mit Emmylou und der Familie in den Corona-Jahren ergangen, als die ganze Bühnenkunst und Musik stillstand?

Wir Eltern sind beide Künstler und wissen, was wir brauchen – Zeit für Kreativität und Inspiration. Wir bauten ein kleines Netzwerk von Müttern und Vätern auf, wo man sich gegenseitig die Kinder schon mal abgenommen hat, als die Kitas geschlossen hatten. Damit Emmylou wenigstens ein paar soziale Kontakte hatte. Ich war froh, dass sie damals nicht älter war. Für Schulkinder oder Abiturienten war diese Zeit wohl noch schlimmer.

Ist die Corona-Zeit auch in die Stimmung des Albums eingeflossen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die war da eigentlich eher nebensächlich. Oder vielleicht doch – in dem Hunger nach Leben, der in dieser Zeit aufkam. Ich bin eine Reisende – wenn ich nicht reisen kann und wenn ich zu stark festgehalten werde, dann macht das was Komisches mit mir. Neuer Input ist superwichtig für mich. Und dass nicht an mir gezerrt wird, dass man mich nicht verbiegen will. Umgekehrt – das kann ich ganz aufrichtig sagen – tue ich das auch nicht mit anderen Menschen. Ich kann Menschen so sein lassen, wie sie sind. Und dann fühlen die sich auch am wohlsten, aufgehoben, zu Hause. Je älter ich werde, desto größer empfinde ich das Glück, wenn ich auf Menschen treffe, die nicht immer gleich wissen, was richtig ist und was falsch, und die die Menschen um sie herum nicht nach ihrem Ebenbild erschaffen wollen.

„5 bis 10 Prozent meines Freundeskreises sind etwas verrückt geworden“

Eine bestimmte Sorte Mensch, die das immer weiß, die immer recht hat und die in der Corona-Zeit ans Tageslicht trat, kommt thematisch auf dem Album vor. In dem Song „Große Hände“ knöpfen Sie sich „Querdenker“ und Verschwörungstheoretiker vor – mit Verschwörungsspottzeilen wie „irgendwo tief unter der Erde werden unschuldige Dackel verführt“. Amüsiert Sie deren chronische Unvernunft oder macht Ihnen das Aggressive, Rechthaberische, das da immer mitschwingt, auch Angst?

Ja, natürlich! Woher diese Leute ihre seltsamen Wahrheiten herbekommen und mit welcher Vehemenz sie diese verteidigen – das ist angsteinflößend, gruselig. 5 bis 10 Prozent meines Freundeskreises sind in dieser Zeit, wie ich finde, etwas verrückt geworden. Ich musste da sehr tolerant sein oder mich leider auch von jemandem trennen.

Im Lied „Die fabelhafte Welt der Amnesie“ geht es unter anderem um die Leute, die den Fernsehapparat abstellen, wenn die Nachrichten über den Krieg kommen, etwa über Drohnen, die Wohngebiete angreifen. Damit es ihnen nicht den Appetit verdirbt.

Der Mensch ist leider so geschaffen. Er ist egoistisch, und er ist erst alarmiert, wenn ihm das Wasser an der Gartentür steht. Verdrängen hilft ihm aber auch beim Überleben. Das Lied sagt mir auch Dinge über mein eigenes Dasein. Dass ich in einer sehr privilegierten Komfortzone lebe, die in gewisser Weise toxisch ist. Man muss sich zuweilen da rausbewegen, und das ist nicht einfach. Ich singe über dieses Phänomen, ohne ein Patentrezept zu haben. Und ich finde es zuweilen auch sehr schwer, diesen schmalen Grat zwischen Ignoranz und Selbstschutz zu gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sehen Sie das Leben, das vor Ihrer fünfjährigen Tochter liegt, die in einer Welt der Krisen aufwächst, die in den Klimawandel hineinlebt? Bist du in Sorge?

Es macht mir große, große Sorgen, wie wir ihr und all den Kindern diese Welt hinterlassen. Dass meine Tochter und ihre Generation in 30 Jahren mit so vielen riesigen Problemen konfrontiert sein könnten – mit Naturkatastrophen und enormen Völkerwanderungen. Das tut mir im Herzen weh für sie.

Ist das Lied „Wenn ich groß bin“ mit der Zeile „Wenn ich groß bin, werd ich Kind“ eines für Sie und Ihre Tochter?

(lacht) Das ist ein Lied nur für mich. Ich bin stolz auf mich. Ich mache – und dafür bin ich jeden Tag dankbar – genau das, was ich als Kind immer machen wollte. Ich bin tatsächlich in der Mitte des Lebens angekommen und kann nicht mehr sagen, dass ich Kind bin oder jugendlich. Aber ich fühle mich auch nicht wie 45. Und das Lied soll sagen, dass man dieses Kind in sich immer noch finden kann.

Am Ende des Albums steht ein schönes Lied über das Sterben. In „Wenn ich einmal sterben sollte“ fliegt Ihre Seele nach Paris, Ihre Träume fliegen wie Spatzen, die ja durch Edith Piaf die Chansonvögel von Paris geworden sind, und Sie fliegen Ihren Träumen hinterher. Das ist ein leichtes und unbeschwertes Sterben. Ist das Ihre Vorstellung davon?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gott sei Dank, dass Sie das sagen. Auch das ist irgendwie ein Liebeslied für mich selbst. Ich habe schon Angst vor dem Tod, ich habe auch Angst vor Schmerzen. Meine liebe Großmutter hat sich sehr gequält beim Gehen, sie konnte das Leben nicht loslassen. Sie hat noch auf jemanden gewartet, um sich von diesem Menschen zu verabschieden. Ich habe früher den Tod sehr krass verdrängt. Aber das hat sich geändert. Das Gefühl von Unsterblichkeit, das ich früher hatte, ist nicht mehr da. So habe ich dieses Lied gemacht, um mich behutsam und mit Wärme und Liebe mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Musik ist aber unsterblich.

Es ist für mich eine tröstliche Vorstellung, dass meine Lieder länger da sein können als ich. Und dass man so lange da ist, wie sich noch jemand an einen erinnert. Und dass dann Frieden ist.

Dass Sie nicht mehr 20 Jahre alt sein möchten, erwähnen Sie gleich zweimal auf dem Album – möchten Sie das am Ende vielleicht doch?

Och nein! Mit 20, da war ich so grün hinter den Ohren, so naiv und auch noch nicht ganz aus meiner Pubertät raus. (lacht) Nein, ich möchte nicht wieder dorthin zurück. Na ja, vielleicht 29. Nein, ich hab mich schon lieb – so in meinen mittleren Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Cover des neuen Albums „Babyblue“ von Annett Louisan © Quelle: -/Sony Music/dpa

Zum Album: Auf ihrem zehnten Studioalbum „Babyblue“ hat sich Annett Louisan dem alten Chanson verschrieben, wie es in den 60er-Jahren klang (plus/minus zehn Jahre). Die Wurzeln sind klar – über die Knef geht es zurück bis zu Edith Piaf. Es gibt die sehnsüchtigen Melodien, es walzert, wogt und es findet sich auch mal ein richtig rabiater Tango. Piano, Schifferklavier und Streicher dominieren, Tim Tautorats Produktion ist kantiger, weniger lieblich, als man es von Louisan kennt – erst recht im Vergleich zu der jüngsten englischsprachigen Coverversionensammlung „Kitsch“ (2020).

Das reicht bis hin zu dem von einer Akustikgitarre getragenen „Wenn ich einmal sterben sollte“, einer kleinen Träumerei über die letzten Dinge, oder zu „Zuckerbrot und Peitsche“ über eine Liebe, deren Begehren dann wächst, wenn der jeweils andere sich abwendet, wo eine swingende Sixties-E-Gitarre ein Rock-‘n‘-Roll-Solo wagt. Die Lebensmitte hängt als Hauptthema über dem Album, die 45-jährige Hamburgerin hört in „Die mittleren Jahre“ den Herbst klopfen, sieht sich in „Arsch“ von einem jagenden Mann erlegt („Jetzt hängt mein Kopf zwischen Zebra und Nashorn im Eingangsbereich an der Wand“) und erlebt in „Das Universum schlägt zurück“, dass Rache an „Ärschen“ manchmal von alleine kommt – „Karma is a bitch“.

Im Songdutzend findet sich neben Persönlichem auch Gesellschaftskritik. „Querdenker“ und Verschwörungstheoretiker bekommen in „Große Hände“ ihr Fett weg, Katholisches wird in „Hallo Julia“ auf seinen Morphingehalt überprüft, und in „Die fabelhafte Welt der Amnesie“ rückt sie unter anderem all die rechten Sloganmissbraucher ins Scheinwerferlicht, für die der alte demokratiefreundliche Freiheitsruf „Wir sind das Volk!“ locker mit der Fremdenhassparole „Ausländer raus!“ vereinbar ist.

Zur Künstlerin: Annett Louisan (bürgerlich Annett Päge) wurde am 2. April 1977 in Havelberg in der Nähe von Stendal geboren und wuchs in Schönhausen an der Elbe auf. Als sie zwölf war, zog sie mit ihrer Mutter nach Hamburg und sieht sich auch als Hamburgerin. Sie ist seit 2014 mit dem Produzenten und Songwriter Marcus Brosch verheiratet – 2017 wurde die gemeinsame Tochter Emmylou Rose geboren. Louisan wurde 2004 mit dem Song „Das Spiel“ bekannt. Im Jahr darauf erhielt sie gleich mehrere Auszeichnungen – darunter den Echo und den Diva-Award als „New Talent of the Year“.