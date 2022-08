SHMF: Hier gibt es vom 2. bis 9. August noch Karten

Martin Grubingers Konzert am 4. August in Kiel muss auf 2023 verschoben werden – der Percussionist hat Corona. Aber Tom Jones setzt am 6. August im SHMF einen populären Konzerthöhepunkt in der Wunderino-Arena, kleinere Formate locken nach Glücksburg im Norden – genauso wie nach Glückstadt im Süden des Landes. Hier lesen Sie, für welche Festivalkonzerte es in der Woche vom 2. bis 9. August es noch Karten gibt. Und eine Verlosung ist auch wieder dabei.