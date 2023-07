„Direktion setzt Racheaktionen fort“: Mitarbeiter der Arolsen Archives beschweren sich bei Claudia Roth

Berlin. Beleidigungen, Ghosting, sexistische Äußerungen und vieles mehr: In einem Brandbrief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) von Anfang März 2023 schilderten, wie berichtet, 25 aktive sowie frühere Mitarbeitende des weltweit bedeutendsten Zentrums für NS-Dokumente, den Arolsen Archives im hessischen Bad Arolsen, schlimme Zustände am Arbeitsplatz.

Verantwortlich sollen dafür Direktorin Floriane Azoulay und ihr Stellvertreter Steffen Baumheier sein. Beide, heißt es in dem Schreiben eines Rechtsanwalts im Auftrag der Gruppe vom 6. März 2023, hätten in dem Dokumentationszentrum eine „toxische Arbeitsatmosphäre“ und „Kultur der Angst“ etabliert. Im Mai leitete das Aufsichtsgremium der Arolsen Archives, der aus Vertreterinnen und Vertretern von elf Ländern bestehende Internationale Ausschuss (IA), eine offizielle Untersuchung ein.

Roth, aus deren Haushalt das Archiv jährlich mit 16 Millionen Euro finanziert wird, versprach zuletzt, das Thema sehr ernst zu nehmen und auf Aufklärung der Vorwürfe zu drängen. Im Mai wurde durch den IA eine Berliner Anwaltskanzlei mit der Befragung von Arolsen-Mitarbeitenden und der Erstellung eines Untersuchungsberichts beauftragt. Ende Juni übernahm Deutschland durch eine Vertreterin des Auswärtigen Amts den Vorsitz des internationalen Aufsichtsgremiums.

Neue Vorwürfe in Arolsen Archives

Nun wenden sich mit Schreiben vom 19. Juli 2023 erneut 23 Unterzeichnende aus den Arolsen Archives hilfesuchend an die Staatsministerin. Darin beklagen sie, nicht über den Stand der Dinge informiert zu werden. Außerdem hätte der Internationale Ausschuss plötzlich und aus ihnen unbekannten Gründen den Untersuchungszeitraum auf die letzten zwei Jahre beschränkt. Schlimmer noch: Betroffene sehen sich weiterhin Repressalien und psychischem Druck ausgesetzt. Sie fordern Roth zum Handeln auf.

Die Mitarbeitenden befürchten offenbar, dass die Verantwortung Azoulays und ihres Stellvertreters seitens des internationalen Gremiums verwischt werden soll und ihr Handeln keine Konsequenzen hat. „Ein klares Zeichen dafür ist, dass der Untersuchungszeitraum durch den Internationalen Ausschuss sogar nachträglich, inmitten der laufenden Untersuchung, auf die letzten zwei Jahre beschränkt wurde – wohl um die Direktion vor weitreichenden Konsequenzen zu schützen“, heißt es in dem dreiseitigen Schreiben, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Seit 2016 Leiterin der Arolsen Archives: Floriane Azoulay. © Quelle: Nikolai Marcinowski

Dies sei nicht hinnehmbar, weil zentrale Fälle damit verschleiert und ein fingierter Zusammenhang mit dem vermeintlichen Transformationsprozess der Arolsen Archives hergestellt werde, meinen die Unterzeichnenden. „Es geht hier u.a. um massive Mobbingfälle, die politisch unter den Teppich gekehrt werden sollen. Das wird die Öffentlichkeit nicht unberührt lassen und widerspricht allen demokratischen Werten BKM-finanzierter Institutionen.“ BKM steht für die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Roth.

Claudia Roth soll handeln

Die Grünen-Politikerin wird in dem neuen Schreiben darüber informiert, dass die Führung des Dokumentationszentrums weiterhin Angst und Schrecken verbreiten soll. „Die Direktion der Arolsen Archives ist weiterhin im Amt und setzt ihre Repressalien und Racheaktionen fort“, heißt es. „Dabei verschwendet die Direktion in der Abwehr der erhobenen Vorwürfe sogar hohe Summen an Steuergeldern für diverse Medienberaterinnen und -berater und Anwältinnen und Anwälte. Es scheint umgekehrt keine Instanz zu geben, die in dieser Situation im Sinne der Fürsorge gegenüber Betroffenen agiert. Diese sind einem unfassbaren Machtgefälle schutzlos ausgeliefert.“

Der als Sprecher der Betroffenengruppe eingeschaltete Anwalt hatte in einem Schreiben vom 4. Juli 2023 Roths Amt darüber informiert. Darüber hinaus bemängelte er, dass die „aktive, nachgewiesene und wiederholte Manipulation der Untersuchung durch die Direktorin und den stellvertretenden Direktor seitens der Dienstaufsicht weder effektiv unterbunden noch sanktioniert noch korrigiert wurde“.

Untersuchung veröffentlichen

Roth müsse nun einschreiten, fordern die 23 Betroffenen im Brief. Ein Nichteinschreiten wäre bei Kenntnis der Vorgänge „nicht nur moralisch, sondern auch nach deutschem Strafrecht eine direkte Beteiligung an der Straftat“. Man gehe davon aus, dass weder den nationalen noch den internationalen Mitgliedern des Internationalen Ausschusses bislang ausreichend bewusst geworden sei, dass das fehlende Unterbinden von Mobbing eine Beteiligung an der Straftat darstelle. „Eine Fortsetzung des Nichteingreifens und somit Duldens stellt daher nach deutschem Recht eine Straftat seitens jedes Mitglieds des Internationalen Ausschusses dar. Dies kann Ihrerseits unmöglich geduldet werden“, heißt es an Roth gerichtet.

Namensregister im Archiv für Nazi-Dokumente in Bad Arolsen. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Staatsministerin solle ihr Versprechen halten und auf seriöse Aufklärung der Vorwürfe drängen, fordern die Mitarbeitenden in dem Brief abschließend. „Aufklärung bedeutet für uns die Transparenz der Untersuchungsergebnisse. Dies ist auch wichtig für Überlebende der Shoah, der NS-Verfolgung und Zwangsarbeit, deren Nachfahren sowie nicht zuletzt die interessierte Öffentlichkeit, die alle auf die Seriosität der von BKM finanzierten Einrichtungen und auf die garantierte Seriosität insbesondere der Arolsen Archives vertrauen.“ Eine Veröffentlichung sei auch in Hinblick auf die künftige Arbeitsfähigkeit der Institution und die Wiederherstellung des Betriebsfriedens unerlässlich.

Entsetzen im Auschwitz-Komitee

Die Vorwürfe gegen die Führung der Arolsen Archives, die zunehmend auch von internationalen Medien thematisiert werden, hatten zuletzt auch für Entsetzen beim Internationalen Auschwitz-Komitee gesorgt. Vizepräsident Christoph Heubner sprach von einem „wirklichen“ Skandal. „An einem Ort, an dem es eine Fürsorgepflicht gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus gibt, gibt es auch Fürsorgepflicht gegenüber denen, die dort gemeinsam arbeiten.“