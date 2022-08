Klimaaktivisten kleben sich an Gemälde in Frankfurter Kunstmuseum

Am Mittwoch haben sich erneut zwei Klimaaktivisten an ein Kunstgemälde geklebt. Bei der Protestaktion im Frankfurter Städel Museum sei der Rahmen eines Gemäldes aus dem 17. Jahrhundert beschädigt worden. Das Museum hat Anzeige erstattet. Erst am Dienstag sorgte eine Klebeaktion in Dresden für Furore.