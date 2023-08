Ausstellung „Beyond Fame“: Ist das Kunst oder nur für Fans?

Düsseldorf. Er ist immer noch Rock ‘n‘ Roll, nur anders. Ohne Drugs, jedenfalls ohne den harten Stoff, und mittlerweile mit Ehefrau und kleinem Baby.

Auf roten Socken kommt Peter Doherty zum Podium gelaufen. Dazu: grauer Anzug mit Krawatte und Einstecktuch, die passende Schiebermütze, dekorativer Gehstock. Im Stil eines britischen Gentlemans, nur eben ohne Schuhe. Seine Slipper hat er an der Seite stehen lassen, ob mit Absicht oder aus Versehen, weiß man nicht. Er stört sich jedenfalls nicht daran. Hündin Gladys kommt dafür mit auf die Bühne, ein massiges, großes Tier, das ohne Leine herumläuft und auf den ersten Blick respekteinflößend ist, aber in Wirklichkeit nur auf Streicheleinheiten aus.

Rockstar Peter Doherty kennen viele durch seine Drogeneskapaden

Rockstar Doherty, bekannt geworden durch seine Bands The Libertines und die Babyshambles, aber auch durch seine zahlreichen Drogeneskapaden und seine damalige On-Off-Beziehung mit Supermodel Kate Moss, nach eigenen Angaben seit einigen Jahren clean, hat seine ganz Familie nach Düsseldorf mitgebracht. Hund, Frau und Kind. Letztere zwei sind aber im an das NRW-Forum grenzenden Park spazieren, während er Fragen zu seiner Kunst beantwortet. Nicht zu seiner Musik, die viele kennen, sondern zu seinen Bildern, Collagen und Installationen, die ab diesem Freitag (18. August) in der Ausstellung „Beyond Fame – die Kunst der Stars“ zu sehen sein werden, gemeinsam mit Werken von 17 anderen Prominenten.

Peter Doherty beantwortet auf dem Podium im NRW-Forum Fragen zu seiner Kunst – auch wenn ihn manche davon nervt. © Quelle: Getty Images

Was ihn inspiriere zu seiner Kunst, will die Moderatorin wissen. Aber diese Frage findet der heute 44-Jährige „annoying“, also „nervig“, auch wenn er es freundlich sagt. Denn was inspiriere einen schon? Alles eben, „alte Filme, Zeilen aus Lyrik, Songtexte, Buchtitel, …“, zählt er auf, und gibt damit doch irgendwie seine Antwort.

Ich glaube, dass mein gesamtes Vorgehen ein manisches Element hatte, als ich Crack, Heroin und Ketamin konsumierte. Musiker und Künstler Peter Doherty zum RND

Auch die Drogen beeinflussten seinen Schaffensprozess, natürlich. „Ich glaube, dass mein gesamtes Vorgehen ein manisches Element hatte, als ich Crack, Heroin und Ketamin konsumierte“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), auf der Treppe vor dem NRW-Forum sitzend, eine Zigarette in der einen, einen Kaffee in der anderen Hand. Und Hündin Gladys wie immer dabei. „Es war eine sehr manische Konzentration, als wäre ich auf einer ewigen Suche.“ Heute arbeite er weniger getrieben, er sei „more settled“, also gelassener. „Ich bin immer noch daran interessiert, mich auszudrücken, aber mit weniger Fokus. Es ist weniger intensiv.“

Werk und Biografie lassen sich kaum trennen

Seinen Kunstwerken sieht man das Rockstarleben an. Werk und Biografie, das lässt sich hier mit dem Wissen um Dohertys Drogenvergangenheit kaum voneinander trennen. Viele der Werke wurden in seiner Zeit als Junkie geschaffen – an einem klebt sogar ein Fixerbesteck –, einige aber auch danach. Seit rund vier Jahren soll er den harten Drogen abgeschworen haben. Zuvor hatten zahlreiche Entzugskuren ihre Wirkung verfehlt.

Ein großer Raum auf der insgesamt 1200 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche ist nur Dohertys Werken gewidmet. Es sind viele Collagen, gestaltet mit Zeichnungen, Songzeilen, Fotos und auch Gegenständen wie Spritze und Löffel oder einem Rosenkranz, außerdem gibt es eine Skulptur mit Union-Jack-Flagge und Lampenschirm als Hut, eine Videoinstallation und Bilder, die der ehemalige Drogenjunkie mit seinem eigenen Blut malte. Mit Spritzen konnte er schließlich umgehen.

Aufgehört mit der blutigen Kunst hat er schon, bevor er clean wurde. Es ist eine skurrile Geschichte: „Ich habe einen Priester getroffen, der mir wirklich Angst gemacht hat“, erzählt er dem RND. „Er sagte mir, wenn ich mein Blut dafür verwende, würde ich so ins Universum hinausgehen und die negative Energie würde zu mir zurückkehren. Das hatte eine starke Wirkung auf mich, ich habe nie wieder mit Blut gemalt.“

Ein Werk des britischen Rockmusikers Peter Doherty in der Ausstellung „Beyond Fame – Die Kunst der Stars“ in Düsseldorf. © Quelle: NRW-Forum

Der Wimbledonsieger, der malt

Keine Frage, die Werke Dohertys, auch die mit dem Blut, sind wild und expressiv, aber durch die Hintergründe erst werden sie wirklich faszinierend. Dabei ist Doherty nur einer von 18 Stars, die sich hier von einer anderen Seite zeigt. Geht man weiter, stößt man etwa auf Werke des ehemaligen deutschen Tennisprofis Michael Stich, der früher in Wimbledon siegte und mit Boris Becker auf dem Platz stand und heute malt. Zwei ziemlich unterschiedliche Tätigkeiten, mag man meinen. Doch der Ex-Sportler, der ebenfalls zur Presseeröffnung gekommen ist, sieht das anders. „Das ist gar nicht so unterschiedlich. Der Tennisplatz war ein vorgegebener Raum, in dem ich kreativ sein konnte, und eine Leinwand ist es am Ende auch“, sagt er.

Ex-Tennisstar Michael Stich steht vor seinen Werken bei einer Pressekonferenz zu der Kunstausstellung "Beyond Fame. Die Kunst der Stars". © Quelle: David Young/dpa

Tim Bendzko: düster statt poppig

Noch ein paar Räume weiter hängt eine Reihe von Acrylgemälden des deutschen Sängers Tim Bendzko, die im starken Kontrast zu seinen poppigen Sounds stehen. Er hat an vielen Stellen schwarz auf schwarz gemalt, so dick, dass die Farbe hervorsticht, immer wieder an geometrischen Formen ausgerichtet. Genauso düster und nachdenklich klingen manche der Werkstitel, „Ernüchterung“ oder „Überbehütet“ etwa. Über eine Box läuft im Hintergrund sein Song „Alleine in Paris“, und man merkt trotz des Titels erst jetzt so richtig, vor der Kulisse dieser Bilder, dass das eigentlich auch ein trauriges Lied ist, das vom Verlassenwerden handelt. Der Gesang und die Beats lassen es nur halb so schlimm klingen.

Ganz schön düster: Ein Werk von Tim Bendzko in der Ausstellung "Beyond Fame". © Quelle: NRW-Forum/Tim Bendzko

Bilder von Obdachlosen faszinieren mehr als abgelichtete Promis

Die Ausstellung ist ein bunter Mix, auf die man sich einlassen muss, doch dann kann sie einen überraschen, wie im Fall Bendzko, und beeindrucken, wie etwa im Fall des kanadischen Sängers Bryan Adams, der nicht zum ersten Mal seine Fotografien ausstellt. Er hat viele Prominente abgelichtet, auch eine Aufnahme der Doherty-Ex Kate Moss hängt hier, aber berührender ist eine Wand voller Portraits von Menschen, die man nicht kennt. Es sind Obdachlose, in deren Seele man durch die Bilder zu blicken scheint. Und zugleich nichts über diese Menschen weiß.

Eine Fotoreihe über Obdachlose von dem kanadischen Sänger Bryan Adams hängt in der Kunstausstellung "Beyond Fame. Die Kunst der Stars". © Quelle: David Young/dpa

Ins Museum, muss das sein?

Und natürlich ist auch Kunst dabei, die so mancher vielleicht nicht als Kunst bezeichnen würde, stammte sie von einem Unbekannten und nicht etwa von Anton Hofreiter, dem bekannten Grünen-Politiker. Der hat nämlich Blumen gemalt. Verschiedene Blumen vor immer wieder blauem Hintergrund, in satten Farben, manchmal scheint die Horizontlinie mit Lineal gezogen worden zu sein, eine Blume ragt gar die ganze Wand bis nach oben. Es sind Bilder, von denen man sich vorstellen kann, dass Eltern sie sich stolz an den Kühlschrank heften würden. Aber ins Museum? Muss das sein?

Anton Hofreiter steht vor einer Auswahl seiner Werke. © Quelle: Konstanze Schäfer / Galerie pavlovs dog

Alain Bieber, der Kurator der Ausstellung, findet, dass sie genau dorthin gehören, ist eigenen Angaben zufolge gar ein Fan davon. „Er hat einen sehr konsequenten, sehr eigenen Stil“, sagt er dem RND. Es erinnere ihn an naive Malerei, eine Art Kunststil, bei der Autodidakten oft einfach und unbekümmert, ohne viel Tiefe und Schatten, ihre Motive malen. Eine Beschreibung, die zutrifft. Ob einem dieser Stil gefällt, ist eine andere Sache.

Meret Becker, Cro, Samy Deluxe – alles Autodidakten

Autodidakten, das sind die Promis tatsächlich fast alle, sie sind Profis in einem anderen Gebiet, ob nun Musik, Sport oder Politik, und begannen mit der Kunst zunächst als Hobby. Das ist das wohl vereinende Element dieser Ausstellung, in der auch noch Werke von Ex-„Tatort“-Schauspielerin Meret Becker, Musiker Cro, der sich als Künstler Carlito nennt, Rapper Samy Deluxe, Hochstaplerin Anna Delvey, Modedesigner Harald Glööckler und Musikerin Grimes, die auch als On-Off-Freundin von Elon Musk bekannt ist, zu sehen sind. Und Autodidakten mag Kurator Bieber offenbar: Bei gelernten Künstlern, die an einer Kunstakademie oder Meisterschule waren, sei das Werk oft gradliniger und weniger überraschend als bei Autodidakten, sagt er. „Die sind da vielleicht freier und probieren sich einfach aus.“

Nun sind es aber nicht irgendwelche Autodidakten hier bei „Beyond Fame“, sondern prominente. Ganz nach dem Motto „Ist das Kunst oder kann das weg?“ kann man da durchaus die Frage stellen, ob diese Ausstellung nur was für Fans ist oder auch für Menschen, die kein Interesse an den Stars haben, spannend sein kann. Sie kann.

Wenn irgendein anderer, unbekannter Junkie auf der Welt so etwas geschaffen hätte, wäre es vermutlich einfach als Toilettenpapier verwendet worden. Peter Doherty

Und dennoch ist das ein Gedanke, der auch einem von Großbritanniens größten Rockstars schon gekommen ist. „Ich mache mir keine Sorgen, aber ich habe schon Bedenken, dass das Interesse oberflächlich sein könnte“, sagt Doherty, bei einer weiteren Zigarette. „Wenn irgendein anderer, unbekannter Junkie auf der Welt so etwas geschaffen hätte, wäre es vermutlich einfach als Toilettenpapier verwendet worden.“