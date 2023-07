﻿Ausstellung im Spce: Muthesius-Studierende zeigen Reisen im Nachtzug der Zukunft

Kiel. Auf den Bürgersteig vor dem spce ist mit weißen Linien eine Haltestelle eingezeichnet. Von hier aus hört man via Soundinstallation typische Bahnhofsgeräusche, dabei mischen sich in das Rauschen einfahrender Züge Gesprächsfetzen und einzelne Rufe. Wer in den Innenraum schaut, sieht auf einem Sockel das windschnittige Modell eines futuristisch anmutenden Zuges. Ein Bildschirm dahinter zeigt das visionäre Gefährt in voller Fahrt, flankiert von computergenerierten Fotoarbeiten, die Eindrücke von seinem höchst komfortablen Innenleben geben.

Muthesius-Designer entwickeln Zukunftsentwurf der Mobilität für alle

Die Ausstellung „Future Night Train“ beschert dem Besucher eine wahre Wundertüte unterschiedlichster Wahrnehmungen. Um das magische Wohlgefühl beim Reisen geht es in dieser spannend inszenierten interdisziplinären Schau, erarbeitet von Studierenden der Raumstrategie, des Interface Design und des Industriedesign.

Gemeinsam haben sie die Vision von einem Nachtzug der Zukunft entwickelt, in dem der Fahrgast entspannen und schlafen, frühstücken und erholt ankommen kann. Das Konzept basiert auf dem Kontrast zwischen Spannung, die auch für die Vorfreude auf das Reisen steht, und der Ruhe, die sich bei der erholsamen Zugfahrt einstellt.

„Wir können Räume kreieren, die es ermöglichen, Ruhe zu haben“, so Detlef Rhein, Professor für Industriedesign. Inspiriert vom Luxus des Orient Express’ will die Schau einen Zukunftsentwurf der Mobilität für alle schaffen - „durchaus als Alternative zur autonomen Automobilität“. In dem durch eingezogene Wände und Vorhänge unterteilten Ausstellungsraum suggeriert eine Spiegelinstallation das verschwommene Bild eines leise vorbeifahrenden Hochgeschwindigkeitszuges, daneben zeigt eine Stellwand mit Landkarte eine imaginäre Reiseroute von Lissabon bis Frankfurt.

Im verdunkelten Raum dahinter lädt eine Wohlfühlkapsel zum entspannten Wegdösen ein, dazu läuft das Video einer Zugfahrt - gefilmt als Blick aus dem Fenster von tiefster Nacht über die „blaue Stunde“ bis hin zur Ankunft. Letztere ist mit einer leisen Melodie unterlegt, die das ruhige Rauschen des dahingleitenden Zuges ablöst. So ginge perfektes Reisen.

Andreas-Gayk-Straße 7-11, Kiel. Bis 14. Oktober, Mi- Sbd 14-18 Uhr

