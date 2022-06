Don Winslows „City on Fire“ ist ein klassisches Epos im Krimi-Gewand

Don Winslow scheut sich nicht, in seinen Krimis auch der amerikanischen Justiz und Administration an den Karren zu fahren. Seine Trilogie über den Drogenkrieg („Tage der Toten“, „Das Kartell“ und „Jahre des Jägers“) spricht da Bände. Im neuen Roman „City on Fire“ greift der Krimi-Autor nun das Thema amerikanische Bandenkriminalität auf.