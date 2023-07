Autor von „Nachtzug nach Lissabon“: Peter Bieri alias Pascal Mercier gestorben

„Cinéma de Banlieue“

Von „Hass“ bis „Athena“: drastische Filme über den Zorn in Frankreichs Vororten

Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel bei einer Polizeikontrolle kommt es in Frankreich seit Tagen zu heftigen Unruhen. Seit Jahren ist die Wut in den Vororten und Vorstädten – den Banlieues – riesig. Diese Wut thematisieren auch viele Filme und Serien. Die Dramen „Hass“ und „Athena“ sind nur zwei Beispiele. Was erzählen diese Filme über das Frankreich von heute?