Großer Hit „You Ain‘t Seen Nothin‘ Yet“

Großer Hit „You Ain‘t Seen Nothin‘ Yet“

Bachman-Turner-Overdrive-Gründer Robbie Bachman gestorben

„Takin‘ Care of Business“ und „You Ain‘t Seen Nothin‘ Yet“ machten die Band Bachman-Turner Overdrive in den 1970er-Jahren weltweit zu Stars. Jetzt ist der Mitbegründer und langjährige Schlagzeuger Robbie Bachman gestorben.