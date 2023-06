﻿Ballettgala in Kiel mit tänzerischen Höhenflügen und internationaler Besetzung

Kiel. Wie auf Räder gesetzt trudeln sie herein, trippeln tief in der Hocke umeinander, wieseln und rempeln wie Autoscooter auf der Kirmes. Sieben Tänzerinnen und Tänzer, Geflüchtete aus der Ukraine, hat Edvin Revazov im Hamburger Kammerballett versammelt. Und die kleine Compagnie, die neben der Fortsetzung des Berufs auch der Begegnung dient, setzte in der voll besetzten Ballettgala der Theaterfreunde im Opernhaus Kiel gleich zwei Glanzpunkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochkonzentriert und von gleichzeitig lichter Magie sind die Bewegungsbilder im Ballett „Zozula“ (Kuckuck), die Revazov, sonst erster Solist in John Neumeiers Hamburg Ballett, schon 2012 für die Jungen Choreografen in Hamburg erdacht hat. Ein Spiel mit Ausgrenzung und Annäherung, das der Compagnie enorme technische Präzision abfordert. Schwerelos gelöst dagegen die Paare und Passanten im Ausschnitt aus dem erst im Frühjahr entstanden „Britten-Tanz“. Und in beiden zeigt sich Revazov als vielseitig spannender Choreograf.

Ballettgala Kiel: In zwölf Choreografien durch die Vielfalt des Tanzes

In zwölf Stücken und mit internationalen Gästen, ausgewählt von der Kieler Ballettleitung Heather Jurgensen und Yaroslav Ivanenko, geht es durch den anregenden Abend und quer durch die Spielarten des Balletts. Anne Jung, einst rhythmische Sportgymnastin und seit einigen Jahren als Tänzerin und Choreografin beim Nederlands Dans Teater und der Dresden Frankfurt Dance Company aktiv, zeigt mit Alexey Irmatov vom Ballett Kiel einen schlangenhaft verschlungenen Pas de deux, in dessen Fluss die Tänzerkörper frappierend zur Einheit verfließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der „Chaconne“ des Italieners Massimo Moricone ringen Amilcar Moret Gonzales, Anbeta Toromani und Alessandro Macario konzentriert um die Balance im ungleichen Dreieck. Ein spannendes Spiel der Gegensätze.

Die Niederländerin Emma Evelein entwickelt aus Roboterbewegung und Welterweiterung eine magische Frankenstein-Klonin. Und das Publikum darf sich über einen hochenergetischen Einblick in Johan Ingers Ausnahmechoreografie „Walking Mad“ freuen, die das Kieler Ballett bis zum Spielzeitende im Tanzabend „Flight of Fancy“ noch dreimal im Opernhaus zeigt.

Dazwischen lugt immer wieder der Krieg in der Ukraine in den Tanz. Auch Anastasia und Denis Matvienko, international von New York bis Paris unterwegs, haben 2022 Kiew verlassen. In Kiel feiern sie mit schneidigem Charme zwei ikonische Liebespaare. Erst Carmen und ihren Torero, dann eine vom slowenischen Choreografen Edward Klug neu gedachte Version von „Romeo und Julia“, die Julia mehr Gewicht gibt.

Lesen Sie auch

Auch in der Kieler Compagnie haben ukrainische Tänzerinnen und Tänzer Aufnahme gefunden. So wie Vitalij Netrunenko, bis Sommer 2022 erster Solist im Kiewer Nationalballett. Er tanz zusammen mit Keito Yamamoto und Rauan Orazbayev im wild vergnügten Trio aus der Choreografie „Le Corsaire“ von Marius Petipa, Großmeister des klassischen Balletts. Ein Fest der endlosen Pirouetten und himmelstürmenden Sprünge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ende geht das Kieler Ballett noch einmal in die Vollen mit Yaroslav Ivanenkos „Seaside Smokes“. Das swingt und groovt zu Ray Charles, David Byrne und anderen voran, mitten hinein in die allerschönste Gute-Laune-Stimmung.

KN