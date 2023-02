Experte über Banksy-Vorgehen: „Er erschwert es den Leuten, Geld daraus zu machen“

Letzte Ausstellung am 11. März Letzte Ausstellung am 11. März

Mit einer Vernissage wird die letzte Ausstellung der Galerie Göldner in der Holstenstraße 69 in Bordesholm am Sonnabend, 11. März, starten. Am 31. Mai schließt das Geschäft. Die Ahlmannsche Buchhandlung zieht zum 1. Juli in die Räume ein und übernimmt auch die Tourist-Info. Die Gründe: