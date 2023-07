Kinocoup des Jahres: „Barbenheimer“ lässt die Kassen klingeln

Viel war in den vergangenen Jahren über den Niedergang des Kinos geschrieben worden, doch dann kam „Barbenheimer“: Greta Gerwigs Komödie „Barbie“ über die wohl berühmteste Puppe der Welt und Christopher Nolans Drama „Oppenheimer“ über die Tragik des Miterfinders der Atombombe brechen zu ihrem gemeinsamen Kinostart Box-Office-Rekorde. Und zumindest für ein Wochenende dürfte bei den Studiobossen in Hollywood wohl gerade so etwas wie kollektive Glückseligkeit herrschen.

„Barbie“ spielte zur Eröffnung am Freitag in den USA 70,5 Millionen Dollar ein, Vorpremieren mit eingerechnet. Das ist der beste Start eines Films in diesem Jahr – bislang durfte sich „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (51,8 Millionen Dollar) mit diesem Titel schmücken. Experten rechnen für „Barbie“ inzwischen mit einem Gesamteinspielergebnis von 155 Millionen Dollar am ersten Wochenende, eine Marke, die sonst nur Comicverfilmungen erreichen.

Greta Gerwig dürfte damit auch der Startrekord für einen Film, bei dem allein eine Frau auf dem Regiestuhl saß, sicher sein. Bislang hielt den Patty Jenkins, deren „Wonder Woman“ im Jahr 2017 an den ersten drei Tagen 103 Millionen Dollar in die Kassen spülte.

„Barbenheimer“ wird historische Marke brechen

Angesichts solcher Zahlen hat Christopher Nolans Drei-Stunden-Drama „Oppenheimer“ das Nachsehen – der Erfolg an den Kinokassen ist trotzdem immens: 33 Millionen Dollar spielte der Film allein am Freitag ein, am gesamten Startwochenende sollen es 77 Millionen Dollar werden. Es wäre der dritterfolgreichste Start einer Filmbiografie aller Zeiten, lediglich „American Sniper“ (89,3 Millionen Dollar) and „Die Passion Christi“ (83,8 Millionen Dollar) spielten mehr ein, wie das Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ berichtet.

Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer in einer Szene des Films „Oppenheimer“. © Quelle: Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Und nebenher wird „Barbenheimer“ – so wird der Hype um die beiden Filme bezeichnet – noch einen historischen Rekord aufstellen: Noch nie zuvor hat ein Film an einem Wochenende 100 Millionen Dollar und ein anderer 50 Millionen Dollar eingespielt.

