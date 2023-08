90er-Eurodance-Kultband Aqua kündigt „Barbie World Tour“ an

„I‘m a Barbie girl, in the Barbie world, Life in plastic, it‘s fantastic“: Mit diesen Textzeilen feierte die Eurodance-Band Aqua im Jahr 1997 einen weltweiten Hit, das Lied „Barbie Girl“ schaffte es unter anderem in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Belgien, Australien und Neuseeland auf Platz eins der Charts. Mehr als 25 Jahre später will die dänisch-norwegische Musikgruppe jetzt den Hype um den „Barbie“-Film nutzen: Aqua kündigen eine „Barbie World Tour“ mit zahlreichen Konzerten in den USA an.

Ganz weg waren Aqua, im Jahr 1989 gegründet, aber nie, nach dem Durchbruch in den 1990er-Jahren versuchte sich die Band immer wieder an Comebacks. Der Erfolg des „Barbie“-Films gibt den Musikern jetzt allerdings neuen Aufwind, bereits seit Mai tourten die Musiker Lene Nystrøm, René Dif und Søren Rasted unter anderem durch Italien, Spanien, Norwegen, Dänemark und Kanada, auch in den USA gaben Aqua bereits zwei Konzerte. Jetzt kündigen sie dort 20 weitere Auftritte im Rahmen einer „Barbie World Tour“ an.

„Dafür arbeiten wir seit 27 Jahren! Diesen Sommer zwei ausverkaufte Shows in New York und L.A. zu spielen ist ein wahr gewordener Traum, und bald für eine landesweite Tournee zurückkommen zu können ist absolut verrückt“, heißt es in einer Mitteilung der drei Musiker. „Wir können es kaum erwarten, euch alle zum ersten Mal persönlich zu treffen.“

„Barbie Girl“ ist auch auf dem Soundtrack des Hollywoodhits prominent vertreten: Die Rapperinnen Nicki Minaj und Ice Spice haben dafür den Eurodance-Klassiker gesampelt und neu interpretiert. Beim Song „Barbie World“ werden Aqua auch als Co-Songwriter und Interpreten genannt. Das Lied stieg auf Platz sieben in den US-Charts ein und erreichte unter anderem auch in Deutschland eine Top-10-Platzierung.

Die Satire „Barbie“ von Greta Gerwig erzählt mit pinker Comicästhetik davon, dass die ikonische Puppe (dargestellt von Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) aus ihrer Heimat Barbieland ausbrechen. Weltweit hat der Kinohit bereits mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt, es ist der erfolgreichste Film des Jahres.

