﻿Ist Barbie jetzt cool?

Sommerzeit – Festivalzeit

Honey Lake Sessions und mehr Konzerttipps für Kiel und Region ab 20. Juli

Sommerzeit ist Festivalzeit. Ob Honey Lake Sessions in Honigsee, Lalafestival auf Gut Ovendorf bei Negenharrie oder Prinz Willy goes Tatort Hawaii – am Wochenende hat der Konzertgänger die Qual der Wahl. Und indoor in der Pumpe gibt’s auch noch das Electro-Festival „Through The Night“.