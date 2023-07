Die wunderbare „Barbie“: endlich erlöst aus der Kinderzimmerhölle

Alles fängt damit an, dass Barbies Fersen auf den Boden herabsinken. Dabei sind ihre Füße doch eigens für High Heels gemacht. Sie trippelt auch dann noch auf Zehenspitzen durch ihre pinke Plastikwelt, wenn sie barfuß unterwegs ist. Nun hat sie plötzlich „Plattfüße“, wie es im „Barbie“-Film angeekelt heißt.

Und nicht nur das: An Barbies Oberschenkeln finden sich Anzeichen von Cellulite. In einem unbedachten Moment rollt ihr eine Träne über das makellos geschminkte Gesicht. Als wäre das alles nicht schon seltsam genug, überfällt sie auf der Tanzfläche bei ihrer allabendlichen Mädchen­party eine schreckliche Vorstellung: „Denkt ihr auch manchmal über das Sterben nach?“ Da erstirbt die Musik, ihre Barbie-Freundinnen schauen pikiert drein.

Was ist bloß passiert in Barbieland, wo die ewig lächelnden Bewohnerinnen aus wändelosen Häusern in ihre Cabriolets unten vor der Tür schweben? Wo jeder Tag am Strand so perfekt ist wie der andere. Wo alles ein Als-ob-Leben ist und nie wirklich Wasser aus Duschen sprudelt oder echte Frühstücks­milch getrunken wird. Und wo Lebens­begleiter Ken (Ryan Gosling) nur dann das Gefühl hat zu existieren, wenn Barbies Blick auf ihn fällt? Was nicht heißt, dass Sex auch nur im Bereich des Vorstellbaren wäre.

Was los ist in Barbieland? Die New Yorker Regisseurin Greta Gerwig hat sich der beliebtesten und umstrittensten Puppe auf diesem Globus angenommen, von der das Unternehmen Mattel seit 1959 weit mehr als eine Milliarde Exemplare verkauft hat. Und jetzt will der Konzern noch viel mehr Puppen verkaufen: Er steht als Koproduzent hinter „Barbie“, wie das riesige Unternehmens­logo im Vorspann verrät.

Gerwig dagegen ist bekannt für Filme mit unabhängigen Frauen („Lady Bird“, „Little Women“). Diese sind leicht verquer, ein bisschen neurotisch, perfekt sind sie gewiss nicht. Sie üben sich begeistert in der Kunst des Scheiterns. Es handelt sich sozusagen um Anti-Barbies.

Trotzdem hat Gerwig nach der Anfrage von Haupt­darstellerin und Mitproduzentin Margot Robbie erst das Drehbuch und schließlich auch die Regie übernommen. Und dann hat sie sich einiges einfallen lassen.

Barbie wird eine Seele eingehaucht

Gerwig haucht Barbie eine Seele ein, also einer hirnlosen Konsumentin im fortgeschrittenen Kapitalismus, einer feministischen Reizfigur mit unmöglichen Körpermaßen und Diätwahn. So wird Barbie in diesem Film von einem Teenager beschrieben, der seine Barbie-Puppen auf die Dachkammer verbannt hat.

Womit sich eine Frage stellt: Wer benutzt hier wen? Hat der zweitgrößte Spielzeug­hersteller der Welt (nach Lego) einen abendfüllenden Werbeclip mit Blockbuster­potenzial produzieren lassen? Oder befreit die Regisseurin die perfekteste Puppe der Welt endlich aus ihrer pinken Kinderzimmer­hölle?

Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie. © Quelle: -/Warner Bros. Entertainment/dpa

Barbie verschlägt es in die Welt der Menschen. Im Vergleich wirkt Barbieland gar nicht mehr so puppenhaft. Bei ihr zu Hause haben Frauen Führungs­positionen inne, sind Präsidentin, Astronautin, Richterin. Entdeckt Barbie bei den Menschen Geschlechts­genossinnen auf Reklame­tafeln, handelt es sich entgegen ihrer Vermutung nicht um die neue Besetzung des Supreme Court, sondern um Kandidatinnen für einen Schönheits­wettbewerb.

In der Mattel-Konzern­führung trifft Barbie auf kuschende Vorstände um ein vertrotteltes Alpha­männchen, das von der entfesselten Frauenpower entsetzt ist. Der CEO hat nur ein Ziel: Barbie in eine Geschenkbox zu sperren und zurück nach Barbieland zu befördern.

„Ich bin ein Mann ohne Macht. Macht mich das schon zu einer Frau?“

Womit wir bei den Männern wären und damit beim platinblonden Ken, gespielt von Ryan Gosling mit Lust am Lächerlichen. Sixpack und Nerzstola gehen eine unwiderstehliche Mischung ein. Dies ist auch sein Film. Bei den Menschen entdeckt Ken, dass es Männer sind, die die Welt regieren und im Zweifelsfall ruinieren. Der ewig Übersehene erkennt seine Chance: Er bringt das Patriarchat nach Barbieland.

„Barbie“ ist Empowerment für das weibliche Geschlecht. So viel, so schnell und so lustig haben selten die Figuren eines Popcornfilms darüber debattiert, was es heißt, eine Frau zu sein. Oder ein Mann. Am Ende sind es die nicht so Perfekten, sondern die aus Mattels Produktions­palette Ausrangierten, die zur Rettung der Barbiewelt antreten. Umwerfende Sätze fallen hier: „Ich bin ein Mann ohne Macht. Macht mich das schon zu einer Frau?“

Und was möchte Barbie? „Ich möchte mir selbst etwas ausdenken und keine Idee mehr sein.“

Gerwigs „Barbie“-Märchen gehört zu den witzigsten, klügsten und fantasie­reichsten Filmen des Jahres. Obendrauf auf die pastell­farbene Märchenwelt gibt es eine herrliche Reminiszenz an Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“, mit fliegender Babypuppe, nicht mit fliegenden Knochen.

Zugleich aber darf der Spielzeug­konzern seine Produkt­palette in Szene setzen. Dieser Film ist eine geniale Image­kampagne für eine von vielen gehasste Puppe. Denn auch ironische Kritik nützt letztlich dem Kritisierten: Nun lässt sich besseren Gewissens mit Barbie spielen.

„Barbie“; Regie: Greta Gerwig; mit Margot Robbie, Ryan Gosling, 114 Minuten, FSK o. A.

