Greta Gerwig: Sie schafft ihre ganz eigene Barbie-Welt

Wer „Greta Gerwig“ googelt, wird gerade von pinken, aufploppenden Sternchen überrascht. Und auch sonst ist ziemlich viel pink: der Google-Schriftzug, die Suchbegriffe, der Hintergrund. Eine kleine Spielerei des Suchdienstes, der sich offenbar auf den neuen „Barbie“-Film freut, der ab diesem Donnerstag in den Kinos zu sehen sein wird.

Und was hat nun Greta Gerwig damit zu tun? Die Kalifornierin ist der Kopf hinter dem Streifen. Die 39-Jährige ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin des „Barbie“-Films und will die Barbie-Geschichte damit neu schreiben. Wer einfach eine Ode an die beliebte und gleichzeitig umstrittene Puppe erwartet, der wird enttäuscht. Denn Gerwig hatte anderes im Sinn.

Der Film ist für Leute, die Barbie hassen, weil wir Barbie im Laufe der Geschichte ein bisschen zerstören. Greta Gerwig, Regisseurin

Die Filmemacherin, die auch selbst als Schauspielerin arbeitet und für ihren feministischen Blick bekannt ist, ist sogar Barbie-Kritikerin, wie sie kürzlich gegenüber dem „Zeit“-Magazin zugab. Sie sagt gar: „Der Film ist für Leute, die Barbie hassen, weil wir Barbie im Laufe der Geschichte ein bisschen zerstören.“ Klingt gewagt, aber warum nicht mal was wagen? Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass Gerwig Drehbuch schreibt und Regie führt.

Gerwig schon zweimal für die Oscars nominiert

Zwei ihrer Filme wurden sogar schon für die Oscars nominiert. Während viele große Schauspieler und Schauspielerinnen erst nach Jahren oder sogar Jahrzehnten anfangen, auch Filme selbst zu inszenieren, stand das bei Gerwig von Anfang an mit auf der Agenda. Schon in jungen Jahren begeisterte sie sich für das Theater, auf Anraten der Mutter studierte sie aber zunächst Philosophie und Englisch in New York. Was sie aber nicht davon abhielt, nebenher schon Theaterstücke zu schreiben, die an der Uni und in Schauspielhäusern aufgeführt wurden.

Eine Begegnung im Jahr 2006 mit dem unabhängigen Filmemacher Joe Swanberg brachte sie weiter voran. Swanberg war ein Vertreter der Anfang der 2000er in den USA ins Leben gerufenen „Mumblecore“-Bewegung, deren Inszenierungen sich durch geringe Budgets, Handkameras, losen Filmhandlungen und spontane Dialoge auszeichnen. Noch im selben Jahr gab Gerwig unter der Regie von Swanberg ihr Spielfilmdebüt in der Tragikomödie „LOL“ – als Schauspielerin und noch nicht in der Regie.

„Greenberg“ machte Gerwig international bekannt

Es folgten weitere „Mumblecore“-Filme, bei denen Gerwig, damals erst Anfang 20, auch schon zum Teil beim Drehbuch mitwirkte. 2010 dann der erste Auftritt in einer Mainstreamproduktion: In „Greenberg“ spielte Gerwig an der Seite von Ben Stiller. Der Film brachte ihr international den Durchbruch, sie wurde auch in Deutschland als Neuentdeckung gefeiert.

Der erste komplett unter ihrer Regie entstandene Spielfilm „Lady Bird“ (2017), für den sie zudem auch Drehbuch schrieb und den sie produzierte, wurde dann direkt zum Riesenerfolg: Bei den Oscars im Jahr 2018 wurde er in fünf Kategorien nominiert. Als erst fünfte Frau überhaupt wurde sie für den Regie-Oscar nominiert, am Ende ging sie aber leer aus. Dafür erhielt der Film zwei Auszeichnungen bei den Golden Globes.

Nächster Film, nächster Hit: Für die 2019 erschienene Romanadaption des Geschichtsdramas „Little Women“ schrieb Gerwig das Drehbuch und führte Regie. Es folgten 2020 sechs Oscarnominierungen, darunter auch die für das beste adaptierte Drehbuch.

Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie in einer Szene des Films. © Quelle: -/Warner Bros. Entertainment/dpa

Nun folgt die Barbie-Demontage mit Topdarstellern: Margot Robbie spielt Barbie, Ryan Gosling ist Ken. Schon die ersten Szenenbilder vor einer Weile sorgten für viel Aufsehen. Wird der Film der nächste Oscaranwärter? Das wird sich noch zeigen.

Kein Barbie-Film ohne Kritik

Die Bedenken des Barbie-Herstellers Mattel, der zudem Co-Produzent des Films ist, konnte Gerwig jedenfalls beiseite wischen. „Sie wollten nicht wieder all diese Argumente gegen Barbie hervorholen“, so Gerwig zum „Zeit“-Magazin. „Ich habe gesagt: Wir können nicht anders. Wir können keinen Film über Barbie machen und die Kritik an ihr ignorieren. Selbst wenn sich Barbie weiterentwickelt hat, ist die Tatsache, dass sie umstritten ist, immer noch ein Teil von ihr.“

Ab Donnerstag nun können sich in Deutschland Zuschauerinnen und Zuschauer selbst ein Bild von „Barbie“ machen, in dem die Puppe, die oft als (unrealistisches) Schönheitsideal galt, endlich menschlich werden soll. Auch Gerwig selbst will nicht als Ideal für andere Frauen gesehen werden wegen ihrer Karriere: „Frauen sind sehr gut darin, in allem einen Maßstab zu sehen, sich ständig an anderen zu messen. Ich möchte das niemals für irgendwen sein. Das passiert aus meiner Sicht immer wieder bei Vorbildern oder auch bei Barbie: Sie verrücken die Zielmarke für die anderen.“

Für Gerwig geht es währenddessen ohne Stopp weiter: Laut US-Medienberichten von vor etwa zwei Wochen hat die gefragte kalifornische Filmemacherin schon das nächste Prestigeprojekt sicher. Für Netflix soll sie mindestens zwei Spielfilme basierend auf den Fantasyromanen „Die Chroniken von Narnia“ inszenieren.