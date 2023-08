„Eine feministische Revolution geht von diesem Film nicht aus“

Herr Maas, hätten Sie erwartet, dass ein Film über eine Spielzeugpuppe einen solchen Hype entwickelt?

Wenn ich ehrlich bin: nein. Aber „Barbie“ hat den Zeitgeist getroffen. Der Film ist medial geradezu aufgeputscht worden, nicht allein durch die direkte Konkurrenz zum zeitgleich startenden Kinodrama „Oppenheimer“ über den US-Atomforscher. Von Anfang an ging es in der Berichterstattung über „Barbie“ stark um Feminismus. Unser Institut wollte nun wissen, welche Rolle dieses Thema tatsächlich fürs Kinopublikum spielt und ob es da Unterschiede zwischen den Generationen gibt.

Ihr Institut für Generationenforschung in Augsburg widmet sich ausdrücklich gesellschaftlich relevanten Themen. Wie oft untersuchen Sie dabei Kinofilme?

„Barbie“ ist tatsächlich der erste Kinofilm, aber wir haben uns auch schon mit dem Erfolg der südkoreanischen Serie „Squid Game“ beschäftigt. Nun haben wir mehr als 1000 Personen online befragt. Interessiert hat uns besonders die Generation Z, das sind die 14- bis 28-Jährigen. Diese Generation ist bei „Barbie“ stark vertreten. Ein Drittel der Besucher und Besucherinnen aus dieser Altersgruppe ist im Kino in pinkfarbener Verkleidung aufgekreuzt.

Rüdiger Maas

Und warum strömt die Generation Z nun in diesen Film?

Tja, womöglich muss ich Sie jetzt enttäuschen: Da stecken weniger feministische Gründe dahinter. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer kommen ganz einfach, um sich gut zu unterhalten. Besonders die weiblichen fühlten sich auch an ihre Kindheit erinnert.

Hat Sie dieses Ergebnis überrascht?

Auf jeden Fall. Statistisch hat sich gezeigt: Nur jede zehnte Person hat sich von dem Film eine feministische Botschaft erhofft. Was vielfach in den Medien über diesen Film verbreitet wurde, ließ sich also nicht belegen. Es lässt sich lediglich sagen: Je gebildeter jemand ist, desto mehr hat er in dem Film feministische Tiefe gesucht – und diese durchaus auch vermisst. Das war aber vorrangig bildungs- und nicht altersabhängig.

Besucherinnen und Besucher stehen mit rosafarbenen Klamotten vor einem Kino in Berlin. © Quelle: picture alliance/dpa

Heißt das, dass die von der einen Menschheitshälfte geliebte und von der anderen gehasste Farbe Pink durch „Barbie“ gar keine feministische Aufwertung erfährt?

Mit unserer Studie können wir das jedenfalls nicht belegen. Das Kinopublikum kleidet sich nicht in Pink, um sich weiblich-emanzipiert zu fühlen. Es hat Freude am Verkleiden, so ähnlich wie das früher auch bei „Harry Potter“-Filmen der Fall war. Die pinken Selfies aus dem Kino werden großzügig gepostet, damit die ganze Welt am eigenen Spaß Anteil hat. Lassen Sie es mich so sagen: Die Farbe Pink bleibt künftig wohl doch eher mit Prominenten wie Paris Hilton oder Daniela Katzenberger verbunden.

Hat wenigstens die Puppe Barbie ihren reichlich zwiespältigen Ruf aufpolieren können?

In gewisser Weise ja. Immerhin verkleiden sich die Leute ja nun wie Barbie. Aber wir wissen aus anderen Studien, dass solche Trends immer kürzer und schnelllebiger werden. Dieser Hype in Pink ist vielleicht auch bald wieder vorüber.

Bleibt „Barbie“ in der Rückschau womöglich als zweistündiger Werbeclip des Spielwarenkonzerns Mattel in Erinnerung?

Tja, möglich ist alles. Dass ein Film zum Merchandising-Event wird, ist aber keinesfalls neu. Denken Sie nur an die „Star Wars“-Epen. Was wir aber festgestellt haben: Wie der Film aufgenommen wird, hängt auch stark mit den kulturellen Voraussetzungen des Publikums zusammen.

Woran machen Sie das fest?

Ich komme gerade zurück aus Usbekistan, aus den Städten Samarkand, Taschkent und Buchara. Dort ist der Film gerade erst angelaufen für Menschen ab 16. Wir haben dort ebenfalls eine Untersuchung des Kinopublikums durchgeführt, allerdings eine qualitative, direkt vor den Kinotüren. Das Verblüffende ist: Auch in diesem konservativ-muslimischen Land gehen die Menschen in rosa Verkleidung ins Kino. Allerdings haben sie ganz andere Erwartungen.

Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie in einer Szene des Films „Barbie“. © Quelle: -/Courtesy of Warner Bros. Pictu

Welche?

Die Besucherinnen haben gesagt, sie hätten gern die Auflösung der Geschichte in der realen Welt und nicht in der Barbie-Welt gehabt. Nicht bei den Puppen, sondern bei uns Menschen hätte das Thema Patriarchat verhandelt werden sollen. Hier hätte sich etwas in Richtung Gleichberechtigung verändern müssen. Im Film seien jedoch vorrangig Klischees abgearbeitet worden. Darüber herrschte geradezu eine Enttäuschung vor – wohl auch, weil in der Barbie-Welt eher ein US-amerikanisches Spiegelbild gesehen wird. Interessanterweise hätten sich auch die Männer dort mehr Emanzipation auf der Leinwand gewünscht – und von denen waren viele wohl geradezu gezwungen worden, mit ins Kino zu gehen. Hinzuzufügen ist allerdings: In Usbekistan hatten wir es in den großen Städten vorrangig mit einem akademischen Publikum zu tun.

Was hat sich das deutsche Publikum gewünscht?

Beim deutschen Publikum hat mich überrascht, wie viele Menschen eskapistisch gern in diese rosarote Welt flüchten würden. 17 Prozent haben gesagt: Sie möchten auf jeden Fall dort leben, 24 Prozent sagten eher ja. Zusammen ist das beinahe die Hälfte. Ich finde das erschreckend.

Wieso? Weil Sie in dieser Welt – genau wie ich – ein Ken wären, der nur dann existiert, wenn Barbies Blick auf ihm ruht?

Aus diesem Publikumswunsch ist eine Wirklichkeitsflucht abzuleiten, wie wir sie auch schon aus anderen Untersuchungen kennen. Aber was bedeutet das? Die Barbie-Welt steht für absolute Monotonie. Jeder Tag ist wie der andere. Da bekommt zum Beispiel jemand einen Nobelpreis, ohne irgendetwas dafür geleistet zu haben. Oder jemand wird Präsidentin, ohne gewählt worden zu sein. Zudem lebt man dort inmitten von Klischees.

Steckt darin womöglich die Sehnsucht nach der heilen Kinderzimmerwelt?

Mag sein. Als Psychologe würde ich aber sogar noch einen Schritt weitergehen: Diese heile Welt hat es ja nie gegeben. Darin steckt die Sehnsucht nach einer Utopie, die bei genauerer Betrachtung eine Dystopie ist, zumindest aber fürchterlich. Es ist nicht glücksfördernd, wenn jeder Tag genau wie der andere ist. Ganz im Gegenteil, so ein Gefühl kann man mit einer Art Depression gleichsetzen. In dieser Welt würden Sie schon am zweiten Tag durchdrehen.

Was folgern Sie daraus, wenn das Publikum trotzdem in Barbies Welt verschwinden will?

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass viele unsere reale Welt ablehnen. Wenn ich dort leben möchte, finde ich es hier schlecht. Ich habe eine Motivation, mich in Barbies Welt zu sehnen. Wir sehnen uns nach einer Scheinwelt à la Hollywood – wir werden immer amerikanischer. Ähnlich des soziologischen Konstrukts der McDonaldisierung streben wir immer mehr in eine Welt, in der alles immer berechenbarer, vorhersagbarer, kontrollierbarer und effizienter sein soll. Für mich klingt das ausgesprochen negativ. Wenn Sie mich persönlich fragen. Da ist unsere reale Welt doch viel schöner, auf die all diese Eigenschaften eben nicht zutreffen.

Wenn Sie jetzt mal einen Strich drunter ziehen: Wie gesellschaftsrelevant ist denn nun „Barbie“?

Eine feministische Revolution wird von diesem Film jedenfalls nicht ausgehen.