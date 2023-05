﻿„Barocco“: Serebrennikovs Protest-Feuerwerk am Hamburger Thalia Theater

Hamburg. Regen fällt, Feuer lodert und überall brodelt der Protest. Erst leise und konspirativ unterm Regenschirm, bald lauter und furchtloser kreuz und quer über die Bühne im Thalia Theater. Kirill Serebrennikovs „Barocco“ ist ein Bilder- und mehr noch ein Musiksturm, ausgreifend, wild, spielwütig und so prall, dass die Apokalypse hier als reine Lebensfeier rüberkommt.

Der russische Starregisseur, dem Thalia schon länger eng verbunden und bald dort auch offiziell Artist in Residence, hat sich für sein 2018 in Moskau entstandenes und nun neu bearbeitetes „Musikalisches Manifest“ quer durch die Geschichte Momente des politischen Aufbegehrens herausgepickt.

Serebrennikov zündet sein Protest-Feuerwerk quer durch die Geschichte

Die Studentenproteste der Pariser Revolte 1968, den buddhistischen Mönch, der mit seiner Selbstverbrennung ein Zeichen setzte gegen religiöse Verfolgung in Vietnam, die Radikalfeministin Valerie Solanas, die auf Andy Warhol schoss, die Klimakleber von heute. Und immer wieder taucht Jan Palach auf, der tschechische Student, der 1969 als „menschliche Fackel“ die sowjetische Besatzung anprangerte.

Sie singen sich die Seele aus dem Leib, brechen aus in lebensgierige Totentänze und wüten an gegen die Welt und das, was in ihr schiefläuft. Da fliegen revolutionäre Parolen und Songzeilen über die Bühne. Das ist bunt und mitreißend wie im Musical, scheut sich nicht vor Pathos und Kitsch – und kriegt gerade über die wilde Mischung doch die Kurve.

Brennen für den Aufstand: (v.li.) Svetlana Mamresheva, Odin Biron und Yang Ge glänzen schauspielerisch ebenso wie als versierte Sängerinnen und Sänger. © Quelle: Markus Scholz/dpa

Da tanzt sich Felix Knopp, der auch als düsterer Sänger brilliert, als traumatisierter Kriegsreporter in wilder Zuckung die Seele aus dem Leib, schreit Victoria Trautmansdorff als Palachs Mutter ihre namenlose Trauer heraus. Und der junge Brasilianer Jovey, den Serebrennikov als Straßensänger in Berlin entdeckte, glänzt nicht nur mit stimmlicher Präsenz, er hat auch von den Wunden der Flüchtlinge zu erzählen.

Dazwischen meint man, die mysteriöse Frau in Rot aus David Lynchs „Lost Highway“ zu erkennen. Und wenn Solanas (die russische Sopranistin Nadezhda Pavlova) um sich herum nur noch lauter geklonte Warhols sieht, ist das ähnlich befreiend humorig wie der Auftritt von Tilo Werner, der an der Gitarre von Landis barocker „Passacaglia della vida“ in trockenen Americana-Sound überwechselt und vielsprachig lapidar feststellt: „We all have to die“. Aber jetzt noch nicht.

„Barocco“ zelebriert den Aufstand als Party vor dem Weltuntergang am Thalia

So puzzelt Serebrennikov leichthändig bis willkürlich revolutionäre Parolen, barocke Textzeilen und ikonische Bilder, Drama und Video, große Oper und etwas Live-Aid-Feeling zur großformatigen Collage zusammen – nicht ohne gerade aus den Unbilden der Welt und der Auflehnung den ganzen Lebensrausch herauszukratzen. Nicht immer schrammt das am Beliebigen vorbei, wirkt manches eher pflichtschuldig angekratzt und mit dickem Pinsel plakativ hingemalt als tiefer durchleuchtet.

Die „schöne neue Welt“ – sie ist so real wie zynischer Verweis auf die Terrorsysteme der Geschichte. Immer in der Gewissheit, dass vor dem Weltuntergang und nach der Trauer die Party ist. Und die zettelt der Theatermacher an als mutwilligen Rausch, wie er nur beim Tanz auf dem Vulkan funktioniert.

Die Musik ist ohnehin das Bindemittel für den Abend, der von dem schier überwältigenden Soundtrack von Daniil Orlov getrieben wie gehalten wird. Der musikalische Leiter des Abends hat Hits des Barock von Purcells „Cold Song“ bis Händels „Rinaldo“, Lullys „Armide“ und vielen anderen für Band, Streichquintett und Chor arrangiert. Erstaunlich, wie lässig da das barocke Idiom hinüber schwingt in fetten Rock, hüpfenden Swing und düster metallischen Noise.

Darüber hinaus steht Orlov am Piano für einen der prägendsten Momente des Abends: Mit Handschellen an irgendeinen namenlosen Staatsterror-Erfüllungsgehilfen gekettet, taucht der Musiker ab in ein furioses Solo, gespielt mit einer Hand. Erst spielerisch perlend, bald hämmernd und treibend sich in ein stoisch trotziges Aufbäumen hineinarbeitend: der Künstler als Sinnbild bleibenden Widerstands.

Thalia Theater, 26., 28., 29., 30. Mai, 25.-27. Juni. Karten unter Tel. 040/32814444.

