Legendärer Motown-Musiker Barrett Strong ist tot

New York. Barrett Strong, einer der ersten Künstler des Ende der 1950 Jahre gegründeten Musiklabels Motown, ist tot. Über sein Ableben informierte am Sonntag das Motown Museum in den sozialen Medien, nannte aber keine weiteren Details. Strong wurde 81 Jahre alt. Motown-Label-Gründer Berry Gordy würdigte ihn als großartigen Sänger und Pianisten, der gemeinsam mit dem bereits 2008 gestorbenen Komponisten Norman Whitfield ein Songwriter-Duo gebildet habe, das ein „unvorstellbares Ouevre geschaffen“ habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strong war keine 20 Jahre alt, als er seinem damaligen Freund Gordy erlaubte, ihn zu managen und seine Musik unter die Leute zu bringen. Damals steckte das Motown Label, das Gordy 1959 unter dem Namen Tamla Record Company aus der Taufe hob, noch in den Kinderschuhen. Binnen eines Jahres sollte Strong als Klavierspieler und Sänger mit dem Song „Money (That's What I Want“)“ in die Musikgeschichte eingehen. Denn das Lied avancierte zum ersten großen Hit von Motown, verkaufte sich millionenfach - und führte ironischerweise intern zu einem handfesten Streit ums liebe Geld.

Soul-Hits wie „I Heard It Through the Grapevine“, „War“, und „Papa was a Rollin‘ Stone“

So wurde Strong zwar ursprünglich als einer der Songwriter von „Money“ aufgeführt. Und oft erzählte er, dass ihm der hämmernde Piano-Riff des Hits gekommen sei, als er über Ray Charles' „What'd I Say“ improvisiert habe. Doch fand Strong Jahrzehnte später heraus, dass das Musiklabel seinen Namen aus der Auflistung der Komponisten gestrichen hatte, was ihm Tantiemen für den späteren Soulklassiker kostete, den die Beatles, die Rolling Stones und andere coverten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strongs Argumente erwiesen sich rechtlich aber als schwach, weil er mit seiner Beschwerde zu lange gewartet hatte. Label-Gründer Gordy wurde hingegen als einer der Songwriter von „Money“ gewürdigt und seine Anwälte erklärten, Strongs Name sei ursprünglich nur wegen eines redaktionellen Fehlers auf der Platte gestanden.

Dafür gingen aus Strongs Kollaboration mit seinem Songwriter-Partner Whitfield zeitlose Soul-Hits wie „I Heard It Through the Grapevine“, „War“, und „Papa was a Rollin' Stone“ hervor. Auch auf Balladen wie „I Wish It Would Rain“ und „Just My Imagination“ verstand sich das Duo.

RND/AP