﻿Bayreuth: Eine starke Sängerriege und Buhs nur für den „Ring“

Bayreuth. Ein umjubelter „Tannhäuser“, ein nach wie vor ziemlich unbeliebter „Ring“ und ein teures Prestigeprojekt, das mehr versprach, als es halten konnte: Bei den Bayreuther Festspielen ist der erste Aufführungszyklus mit der Wiederaufnahme von „Tristan und Isolde“ abgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roland Schwabs „Tristan“-Inszenierung war im vergangenen Jahr der Überraschungserfolg. Wahnsinnig kurzfristig, in nur wenigen Wochen, hatte er das Konzept erarbeitet. Die Festspiele hatten 2022 Angst vor Lücken im Spielplan für den Fall, dass andere Produktionen wegen zu vieler Corona-Erkrankungen wegbrechen könnten.

Die überaus klassische, eher ästhetische als intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Stoff kam beim Publikum auch in diesem Jahr gut an. Sie bildet damit so etwas wie das Gegenteil zum durchdachten, wohl etwas überinszenierten „Ring des Nibelungen“ von Regisseur Valentin Schwarz, der auch im Jahr zwei bei weiten Teilen des Publikums durchfiel – das legt zumindest das Buh-Konzert nahe, das Schwarz und sein Team nach der „Götterdämmerung“ begrüßte.

Catherine Foster überzeugte als Brünnhilde und Isolde

Sehr viel besser kam allerdings der musikalische Teil in diesem Jahr an. Dirigent Pietari Inkinen, einer der Corona-Ausfälle 2022, war dieses Mal dabei. Und Catherine Foster als Brünnhilde zeigte sich als mehr als würdiger Ersatz für Iréne Theorin. Auch als Isolde wusste Foster zu überzeugen. Als musikalisch besten „Parsifal“ der jüngeren Bayreuth-Geschichte lobten Medien die Neuproduktion, die in diesem Jahr die Festspiele mit den Einspringern Andreas Schager in der Titelrolle und einer herausragenden Elīna Garanča als Kundry eröffnete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Weniger überzeugen konnte dagegen die Idee, Richard Wagners Gralsritter-Oper in einer Augmented-Reality-Version (AR) zu erzählen. Das Herzensprojekt von Festspielchefin Katharina Wagner zeigt aber, was künftig alles möglich sein kann und dass die Bayreuther Festspiele sich nicht scheuen, einen Weg in die Zukunft zu gehen und ihn anderen Häusern aufzuzeigen.

2026 steht das Jubiläum 150 Jahre Festspiele an – mit „Rienzi“

Auch weitere Zukunftsfragen sind in den ersten Festspieltagen diskutiert worden. Katharina Wagners Vertrag läuft bis 2025, doch momentan spricht alles für eine Verlängerung. Und: 2026 wird das Jubiläum 150 Jahre Festspiele gefeiert. Katharina Wagner kündigte bereits an, dass aus diesem Anlass mit „Rienzi“ eines von Wagners frühen Werken im Festspielhaus aufgeführt wird. Sonst ist das Haus eigentlich streng dem zehn Werke umfassenden Festspiel-Kanon vorbehalten. Aber das Okay der Familie hat sie sich schon eingeholt. dpa

KN