﻿Bayreuth: Strahlende Elina Garanca und mit AR-Brille in „Parsifals“ virtuelle Welt

Bayreuth. Es muss nicht gegen eine Inszenierung sprechen, wenn von einem sechsstündigen Opernabend vor allem eine Stimme in Erinnerung bleibt. Die Mezzosopranistin Elina Garanca ist die überragende Künstlerin der diesjährigen Premiere bei den Bayreuther Festspielen. In „Parsifal“, dem späten „Bühnenweihfestspiel“ von Richard Wagner, macht sie die Partie der Kundry mit ihrer klugen und sinnlichen Gestaltung zur musikalischen Hauptrolle.

Anders als manche ihrer Kolleginnen setzt Garanca auch als verfluchte Verführerin nicht zu sehr auf wilde Expressivität. Sie singt, selbst wenn sie deklamiert. Ihre Stimme ist jederzeit klar geführt, sehr leuchtend und warm, und ihre Anziehungskraft nimmt der Dramaturgie des Stückes folgend immer weiter zu.

Orchester mit Leuchtkraft und großer Auftritt für Elina Garanca

Der große Auftritt der Sängerin ist aber bei Weitem kein Alleingang. Sie wird wie das gesamte starke Ensemble und der wunderbare Chor getragen von einem Orchesterklang, der die Leuchtkraft der Stimmen auf wundersame Weise verstärkt. Dirigent Pablo Heras-Casado hat einen guten Zugriff auf die speziellen akustischen Bedingungen im Festspielhaus gefunden: Aus Wagners „mythischen Abgrund“, dem tief abfallenden Orchestergraben, tönt ein ungewöhnlich lichter, sehr fein abgemischter Klang.

Davon profitieren auch die schweren Stimmen: Bassist Georg Zeppenfeld ist ein fabelhaft eloquenter Gurnemanz, auch Derek Welton (Amfortas) und Jordan Shanahan (Klingors) sind überzeugend. Andreas Schager bewährt sich als rustikaler Heldentenor und leistet sich in der Titelpartie sogar einige lyrische Momente.

Zuschauer mit Augmented Reality-Brille beim "Parsifal" im Bayreuther Festspielhaus. In den Genuss der erweiterten Realität kamen allerdings nur 300 der 2000 Premierenbesucher. © Quelle: Bayreuther Festspiele

Dass die Produktion am Ende als so deutlicher musikalischer Erfolg erkennbar wird, ist in gewisser Weise auch ein Erfolg für die Inszenierung. Denn Regisseur Jay Scheib hat Neuland betreten, ohne mit Konventionen zu brechen. Zum ersten Mal in einem Theater hat der US-Amerikaner Augmented-Reality-Brillen eingesetzt, in deren Sichtfenster digitale Bilder eingeblendet werden können, ohne den Durchblick auf die Realität ganz zu verstellen.

Operngenuss mit AR-Brille und erweiterter Bühnenrealität

Diese AR-Brillen, mit denen zunächst nur 330 der insgesamt knapp 2000 Plätze im Festspielhaus ausgestattet sind, haben im Vorfeld des Festivals für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Scheib und sein Team zeigen nun vor allem das Potenzial der Technik. Inhaltlich halten sie sich so weit am Rand des Stückes, dass die Aufmerksamkeit auf sein musikalisches Zentrum kaum gestört wird.

Anders als bei herkömmlichen Aufführungen lässt sich mit AR-Technik nicht nur die Bühne, sondern der gesamte Theaterraum bespielen. Scheib flutet ihn nun mit Bildern. Er lässt im Zuschauerraum die Sterne funkeln, Bäume wachsen, Insekten summen und Knochen tanzen. Hin und wieder durchschreiten menschliche Figuren die virtuelle Szene, Feuer lodern auf und mit dem Zusammenbruch von Klingsors Zaubergarten scheinen auch die Mauern des Festspielsaals einzubrechen.

Manchmal – etwa beim Auftritt der Blumenmädchen – illustrieren die zusätzlichen Bilder nur das Offensichtliche, häufiger sind sie eine Art poetische Dekoration. Wer sie – wie die Mehrheit des Publikums – nicht sehen kann, verpasst also nichts außer ein bisschen digitalen Theaterzauber.

Die AR-Brillen könnten in der Oper neue Besucherschichten ansprechen

Die neue Technik lässt sich aber deutlich weiterentwickeln und ihre Bildsprache könnte auch Besucherschichten ansprechen, die vor allem von der Ästhetik von Computerspielen geprägt sind. Es ist richtig, dass ein Festival wie Bayreuth erste Schritte in eine solche Richtung versucht.

Im herkömmlichen Teil seiner Inszenierung direkt auf der Bühne beschränkt sich Scheib auf weniger Bilder, hält aber an seinem assoziativen Regieprinzip fest. Die abgeschlossene Welt der Ritter, deren Lebensstil an einem Endpunkt angelangt ist, übersetzt er andeutungsweise in eine Abbaustätte von seltenen Rohstoffen: Die Zerstörung der Umwelt, die damit einhergeht, sorgt für eine endzeitliche Stimmung.

Der Gral, deren Anbetung Lebensmittelpunkt der Ritter ist, wird bei Scheib zu einem kobaltblau schimmernden Kristall. Am Ende befreit Parsifal die Gesellschaft aus ihrer Erstarrung, indem er diesen Gral zertrümmert und gemeinsam mit Kundry, die ihre Entsühnung hier überlebt, einer besseren Zukunft mit sauberer Umwelt und Gleichberechtigung entgegengeht: Erlösung als Happy End.

Es folgt viel Applaus. Das Publikum im ausverkauften Festspielhaus, zu dem neben zahlreichen Prominenten und Politikern auch Altbundeskanzlerin Angela Merkel, Kulturministerin Claudia Roth und EU-Präsidentin Ursula von der Leyen gehörten, feiert Scheib und sein Regieteam fast ebenso wie die Solisten, Orchester, Chor und Dirigenten.

