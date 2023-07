Die Krise auf dem Grünen Hügel

Berlin. Mit der Exklusivität ist es so eine Sache. Sie kann Fluch sein oder Segen. Solange genügend Menschen bereit sind, für Außergewöhnliches entsprechend viel zu zahlen, ist die exklusive Welt heil. Ist dieses Versprechen jedoch kaum noch zu halten, erlahmt das Interesse schnell, der Nimbus wackelt – und die Dinge können ins Rutschen geraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bayreuther Festspiele, seit Jahrzehnten die regelmäßige und exzessive Verneigung vor Richard Wagner (1813-1883), sowie eines der prägendsten Ereignisse der Opernwelt im Jahr, kämpfen drei Jahre vor ihrer 150. Saison gegen künstlerische Verluste und abflauendes Interesse eines launisch-verwöhnten Publikums. Die Leitung unter Wagners Urenkelin Katharina Wagner musste besonders viele Sängerausfälle kompensieren. Und erstmals seit einem Vierteljahrhundert ist Dirigent Christian Thielemann nicht dabei.

Am ungewöhnlichsten ist jedoch: es gab noch unmittelbar vor der Eröffnung am 25. Juli Tickets sowohl für einzelne Opern als auch für jeden der vierteiligen „Ring“-Zyklen bei verschiedenen Anbietern und in verschiedenen Kategorien. Dass „Rheingold“, „Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ überhaupt als Einzelveranstaltungen buchbar sind, ist ein Novum in der Festspielgeschichte. Exklusivität, meinen manche, sieht anders aus.

„Parsifal“ eröffnet Festspiele

Das diesjährige Festival, das an diesem Dienstag mit einer Neuaufführung des „Parsifal“ beginnt und am 28. August mit Tobias Kratzers „Tannhäuser“ endet, könnte einen Fingerzeig geben, in welche Richtung es auf dem legendären Grünen Hügel zukünftig gehen wird. Werden sich die Festspiele einem jüngeren und breiteren Publikum öffnen als bislang im Festspielhaus anzutreffen ist? Oder bekommt Bayreuth doch noch die exklusive Kurve?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jay Scheib, Regisseur der Neuproduktion des «Parsifal», sitzt mit einer Augmented Reality (AR) Brille im Zuschauerraum des Festspielhauses. © Quelle: Daniel Vogl/dpa

Exemplarisch für die herrschenden Unzulänglichkeiten könnte die holprige Vorbereitung des Festspielstarts stehen. Der neue „Parsifal“ des US-Amerikaner Jay Scheib soll als Augmented-Reality-Version (AR) auf die Bühne kommen, in der die Geschichte um die Gralsritter mit virtuellen Elementen ergänzt wird. So wird ein über den Köpfen der Zuschauer geschossener Schwan sein Blut verlieren. Benötigt werden dafür spezielle AR-Brillen. Problem: nur 330 der 1944 Zuschauer können eine erhalten.

„Geplant war das Projekt mit 2000 Brillen, infolge eines Wechsels in der kaufmännischen Geschäftsführung ließen sich dann letztendlich 330 Brillen realisieren“, sagte Festspiel-Chefin Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Die Nachfrage nach den AR-Brillen war deutlich höher, also auch unser Publikum ist neugierig.“

Wer zahlt in Zukunft für Bayreuth?

So kann man Enttäuschung auch positiv formulieren. Scheib, der 2021 für das Projekt „Sei Siegfried“ auf dem Grünen Hügel den Drachen virtuell fliegen ließ, bleibt trotz des Rückschlags optimistisch: „Vielleicht finden wir ja einen Sponsor und können es ausbauen“, sagt Regisseur. Die Brillen sind teuer. „Innovation hat nun mal ihren Preis.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Frage ist, wer ihn in Zukunft zahlen soll. Derzeit wird das Festival vom Freundeskreis der Bayreuther Festspiele gemeinsam mit Bund, Land und der Stadt Bayreuth bezahlt. Der Freundeskreis, der unzufrieden mit Wagners Kurs ist, hat für 2024 Kürzungen angekündigt. Einspringen könnte der Freistaat, deutete Kulturminister Markus Blume (CSU) am Montag in einem Interview mit WDR 3 an.

Das Bayreuther Festspielhaus, Spielstätte der Bayreuther Festspiele. © Quelle: Daniel Vogl/dpa

Für eine stärkere finanzielle Beteilung will München jedoch stärker mitreden auf dem Grünen Hügel. Blume spricht von strukturellen Reformen, die bei den Bayreuther Festspielen anstünden. Der Mythos Bayreuth sei intakt, das Festival müsse aber mit der Zeit gehen und sich stärker um sein Publikum bemühen.

Jüngeres Publikum erschließen

Dabei könnte ein Projekt wie der „Parsifal“ geeignet sein, jungen Leuten den Besuch im Festspielhaus schmackhaft zu machen, glaubt etwa Ulrike Kolter, Chefredakteurin des Theatermagazins „Die Deutsche Bühne“. Sie meint: „Das Ganze passt natürlich zu der Richtung, die Katharina Wagner seit ein paar Jahren eingeschlagen hat, um das Haus zukunftsfähig aufzustellen und auch ein jüngeres Publikum zu erschließen.“ Aber reicht es dafür wirklich, Wagner-Inszenierungen für Kinder, einen kostenlosen Open-Air mit Picknick und aktuell eine günstige Reihe „Wagner für Anfänger“ anzubieten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denen steht beispielsweise der mäßige Erfolg der 2022 höchst umstrittenen Neuproduktion „Der Ring des Nibelungen“ (Netflix-Ring) des österreichischen Regisseurs Valentin Schwarz gegenüber – und der Unmut vieler alteingesessener Wagnerianer.

Das sind aber genau diejenigen, die bislang bereit waren, Hunderte Euro für ein Ticket zu zahlen. Und die bei der Begründung Katharina Wagners, warum Stardirigent Christian Thielemann nicht dabei sein kann, Schnappatmung bekommen. „Mit Christian Thielemann hatten ja bereits ganz konkrete Gespräche über Dirigate stattgefunden, diese musste er aufgrund anderweitiger Verpflichtungen in Dresden und Salzburg aber absagen“, so Wagner. Aber: „Wir sind mit den aktuellen und zukünftigen musikalischen Leiterinnen sehr gut aufgestellt.“

Ist die Oper am Ende?

Bayreuth-Experte Ioan Holender, einstmals Direktor der Wiener Staatsoper, hatte schon 2022 in österreichischen Medien davor gewarnt, dass die Oper allgemein „auf wackligen Beinen“ stünde. Heute sieht er sich durch die Zustände auf dem Grünen Hügel bestätigt, ja, er hält es sogar für möglich, dass die Oper am Ende sei, wie er am vergangenen Sonntag in einem Kommentar in „Die Presse“ schrieb.

Im Gespräch mit dem „Spiegel“ brachte Holender die konkrete Misere in Bayreuth auf den Punkt. „Wagners Opern spielen nicht in unserer Zeit“, sagte er dem Magazin. „Man versucht sie aber immer wieder krampfhaft in unsere Zeit zu bringen, mit Videos, modernen Kostümen.“ Dabei wünsche sich das Publikum gute Musik, nicht jedoch die „bebilderte Gedankenwelt eines Regisseurs“.

Macht Katharine Wagner weiter?

Katharina Wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, im Festspielhaus. © Quelle: Nicolas Armer/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies, so Holender, mache das Wagner-Festival für Zuschauer uninteressanter. „Dass die Bayreuther Festspiele nicht ausverkauft sind, ist ein Zeichen, dass die Leute enttäuscht sind“. Außerdem, moniert er, hätte die Qualität der in Bayreuth auftretenden Orchester und Dirigenten hörbar nachgelassen. Holender rät dringend dazu, den Einfluss des Freundesvereins durch einen festen Etats des Bundes und entsprechende Mitsprache zu verringern.

Ist es so einfach? Sicherlich nicht. Und: ein gewisses Drama gehört auf dem Hügel einfach dazu – ansonsten wäre es nicht Wagner und schon gar nicht Bayreuth. Und damit sind wir wieder bei Katharina Wagner und bei der Frage: geht sie oder wird sie bleiben? Bislang ist nur gewiss, dass Wagner, die zunehmend auf jüngere Künstler und Frauen setzt, einen aktuellen Vertrag bis 2025 hat. Offen hingegen bleibt zumindest vorerst, wie es finanziell mit dem Opernspektakel weitergehen wird.

Markus Blume fordert Reformen in Bayreuth

Das eine, die Personalie Wagner, und das andere, die Finanzen, haben unmittelbar miteinander zu tun. Im Herbst werden die verantwortlichen Gremien wohl darüber beraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bayerns Kulturminister Blume forderte Reformen. „Ich sage ganz deutlich: Da muss es Veränderungen geben.“, sagte er in dem Interview. Auch Wagner hatte Reformen und eine neue Struktur gefordert.

„Ich kann mir die Festspiele auch in Zukunft mit Katharina Wagner an der künstlerischen Spitze sehr gut vorstellen, aber es muss ein gemeinsames Verständnis über zukunftsfähige Strukturen am Grünen Hügel geben“, sagte Blume. „Für mich gehören Bayreuth und Wagner sehr stark zusammen.“ Logisch, oder?