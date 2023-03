﻿„Be my guest“: Wie eine Kieler Künstlerin Gastfreundschaft untersucht

Eine Masterarbeit zum Thema Gastfreundschaft präsentiert Neele Marie Denker im spce. Mit der interaktiven Schau „Be my guest – or would you like to be the host?“ geht sie unter anderem der Frage nach, welche Möglichkeiten es braucht, um Gastgeber sein zu können.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket