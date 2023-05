Joaquin Phoenix auf einem Wahnsinnstrip: der Kinofilm „Beau Is Afraid“

Die Welt kann ein schrecklicher Anblick für einen Neuankömmling sein – besonders, wenn das Kind noch im Geburtskanal der Mutter steckt. Wir nehmen die Umgebung aus der Perspektive des (beinahe) Neugeborenen wahr, erblicken einen kreisrunden Ausschnitt von der Welt, schlierenhaft und verschwommen. Dazu hören wir die angstvollen Rufe der Mutter, die für ihr Kind Schlimmes befürchtet. Ist es mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen? Atmet es überhaupt?

Dann hören wir in Ari Asters Kinofilm das Schnipp-Schnapp einer Schere, die die Nabelschnur durchtrennt. Nach einem Klaps auf den Hintern schreit der Junge, von dem wir ahnen, wie er heißen wird. Der Filmtitel lautet: „Beau Is Afraid“.

Sein ganzes Leben lang und diesen ganzen Film hindurch hat Beau mit Ängsten zu kämpfen. Ein trauriges Häuflein Mensch wird auf eine Odyssee voller Paranoia, Albträume und Schrecken geschickt.

Nach Asters beiden früheren, viel gelobten Werken „Hereditary – Das Vermächtnis“ (2018) und „Midsommar“ (2019), beide eine Mischung aus Mystery und Horror, ist der gerade einmal 36-jährige US-Regisseur nun offenbar auf ein Opus magnum aus – oder auch auf eine Therapie mit Kinomitteln. Fragt sich nur, wer hier therapiert werden soll.

Aster hatte sein Werk als vierstündige „Albtraumkomödie“ angekündigt. Das Studio A24 bestand auf eine kürzere Fassung. Auf drei Stunden hat der Regisseur und Drehbuchautor es nun gebracht – in einem jener inzwischen so raren Kinofilme, in dem sich die ganze Schaffens- und Willenskraft eines Autorenfilmers austobt, der vor enervierender Maßlosigkeit nicht zurückschreckt.

Hilfreich ist der Rat des Hauptdarstellers: Das Publikum möge auf zusätzliche Drogen verzichten. Den Tipp sollte man beherzigen, er stammt von Joaquin Phoenix. Seit seinem „Joker“ gilt der Extremschauspieler als Experte für lustvolle Horrortrips.

Beaus Neurosen und Psychosen

Schon die Eingangsszene zeigt Asters originelle Handschrift. Auch der Sprung zur nächsten hat es in sich: Der Protagonist ist nun plötzlich um die 50, hat graue Haare sowie Hüftspeck angesetzt und sitzt bei seinem Therapeuten (Stephen McKinley Henderson). Beau, vollgesogen mit Neurosen und Psychosen (und mit geschwollenen Hoden, aber das ist eine eigene Geschichte), plant einen Besuch bei seiner Mutter zum Todestag seines Vaters.

Und nun wird die überwölbende Idee hinter dem Spektakel offenbar: Auf Beaus Handy leuchtet das Display auf. Sichtbar wird die Identität der Anruferin: „Mum“ steht darauf. Mutter ist zwar (zunächst) nicht so tot wie einst das mumifizierte Skelett in Norman Bates‘ Keller im Hitchcock-Thriller „Psycho“ (1960), aber doch ebenso beherrschend.

Die ersten zwei Drittel dieses Films ist Beau damit beschäftigt, die Reise zu seiner Mutter Mona Wasserman (Patti LuPone) anzutreten. Er kommt nicht weit. Auf den Straßen rund um sein Apartment scheint eine Art Bürgerkrieg zu herrschen. Ist das hier Gotham City? Überall sind Freaks, mittendrin ein blutrünstiger, nackter Messerstecher. Und dann wird Beau auch noch von einem Auto überfahren.

Zombies machen Jagd auf Beau

Was davon ist real? Und was existiert nur in Beaus Einbildung? Oder in seinem Drogenwahn? Seine Erfahrungen sind gerade mit so viel Realismus gespickt, dass man alles für möglich hält, je länger der Film dauert. Warum soll denn nicht eine Art gesichtstätowierter Zombie Jagd auf ihn machen? Und warum sollte nicht ein Eindringling in Beaus Wohnung an der Decke über der Badewanne kleben? Schließlich hat der Straßenmob eben noch Party in Beaus heruntergekommener Bleibe gefeiert. Oder wie?

Und da ist noch nicht einmal der halbe Film rum.

Nach seinem Unfall erwacht der schwer lädierte Beau im großzügigen Vorstadthaus des Chirurgen Roger (Nathan Lane) und dessen Frau Grace (Amy Ryan). Das Paar nimmt sich des Gastes fürsorglich an. Es hat guten Grund dazu: Beau klebte an Grace‘ Kühlerhaube.

Wer ein bisschen kinoerfahren ist, weiß, dass hinter so viel Zuwendung immer auch Gefahr steckt. Zumal es da noch einen traumatisierten Kriegsveteranen (Denis Ménochet) gibt, der in jedem Egoshooter-Spiel willkommen wäre.

Noch bizarrer wird es, als Beau im Wald auf eine sektenähnliche Theatertruppe trifft und auf der Bühne seine eigene Lebensgeschichte nachgespielt wird – die wohl surrealste Episode in diesem reichlich surrealen Film. Regisseur Aster streut mal eben ein paar animierte Sequenzen ein, bevor sein Protagonist es dann zu Mutter Mona schafft. Was dort passiert, soll hier nicht verraten werden.

Erschöpft und verwirrt ist zu diesem Zeitpunkt aber nicht nur Beau, sondern auch der Kinozuschauer. Das ständige Gefühl der Bedrohung kann den Adrenalingehalt auf Dauer nicht in der Höhe halten. Das Exzessive ist zur Normalität geworden. Was bleibt, ist Mitleid mit dem angstgebeutelten Beau. Und das ist für dieses exzessive Spiel mit der Angst zu wenig.

„Beau Is Afraid“, Regie: Ari Aster, mit Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan, Patti LuPone, 179 Minuten, FSK 16