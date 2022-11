Keanu Reeves als „John Wick“ im Ableger „Ballerina“?

Er ist bekannt im Wick- Universum: Schauspieler Keanu Reeves könnte in „Ballerina“ mitspielen. Ein weiteres bekanntes Gesicht ist in dem Action-Film dabei.

Los Angeles. In der „John Wick“-Reihe schlug Keanu Reeves (58) schon drei Mal in der Rolle des Auftragskillers zu. Mit „John Wick: Kapitel 4“ steht im März 2023 der nächste Einsatz an - und offenbar nimmt der Hollywood-Star einen weiteren Auftritt als John Wick ins Visier.

Nach Berichten der Filmportale „Variety“ und „Deadline.com“ vom Dienstag (Ortszeit) verhandelt Reeves über eine Rolle in dem geplanten „John Wick“-Ableger „Ballerina“, in dem eine Actionheldin den Ton angibt.

Weiterer Schauspieler aus „Wick“-Universum dabei

Das Studio Lionsgate hat bereits die gebürtige Kubanerin Ana de Armas (34, „Blonde“, „The Gray Man“) für die Hauptrolle der Killerin ausgesucht, die ihre getötete Familie rächen will. Laut „Hollywood Reporter“ ist auch der Brite Ian McShane (80) an Bord, der im „Wick“-Universum den Manager des New Yorker Hotels „The Continental“ mimt, wo Auftragsmörder aus aller Welt absteigen. Die Dreharbeiten zu „Ballerina“ unter der Regie von Len Wiseman („Stirb Langsam 4.0“) sollen kürzlich angelaufen sein.

