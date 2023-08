Nur noch ein Chef: Rolle rückwärts bei der Berlinale

Mit Imagine Dragons, David Guetta und Macklemore

Alle Infos zum Lollapalooza 2023 in Berlin

Vom Musikfestival Lollapalooza gibt es Ableger in verschiedenen Ländern. Auch in Deutschland, wo es in diesem Jahr zum siebten Mal in Berlin stattfindet. Welche Bands auftreten, was Tickets kosten und wie die Anreise funktioniert, fassen wir hier zusammen.