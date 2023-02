Superdaddy im Monsterland – der Comicfilm „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ startet

Kleiner Mann, was nun? Die ersten beiden Filme um Ant-Man, den Superhelden, der sich winzig machen kann, waren beste Familienunterhaltung. Der dritte aber - „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (Kinostart: 16. Februar) - bietet nur die übliche tosende Marvel-Action.