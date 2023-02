Superstar Beyoncé geht mit ihrem Hitalbum „Renaissance“ auf Welttournee. Die Sängerin startet ihre Tour im Mai in Schweden, es folgen Konzerte in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. Für drei Konzerte kommt Beyoncé auch nach Deutschland.

Beyoncé kündigt Welttournee an - drei Großkonzerte in Deutschland

Los Angeles/Köln. US-Popstar Beyoncé (41, „Crazy In Love“) geht auf eine neue Welttournee - und plant auch drei Großkonzerte in Deutschland. Geplant seien Stadion-Auftritte in Köln (15. Juni, RheinEnergieStadion), Hamburg (21. Juni, Volksparkstadion) und Frankfurt (24. Juni, Deutsche Bank Park), wie der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mitteilte.

Die „Renaissance World Tour“ sei die erste Solo-Tournee des Superstars seit mehr als sechs Jahren. Gestartet wird sie im Mai in Stockholm, es folgen Konzerte in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. So wird sie unter anderem in London, Paris, Barcelona und Toronto auftreten, bevor sie die Tour am 27. September in New Orleans beendet. Der Ticketverkauf beginnt am 6. Februar.

Beyoncé neunmal für einen Grammy nominiert

Beyoncé kündigte ihre mit Spannung erwartete Tour wenige Tage vor der Grammy-Verleihung an, bei der sie neunmal nominiert ist. 28 Mal gewann sie bereits das goldene Grammophon - so oft wie keine andere Frau. Der 1997 gestorbene Solti kommt auf 31 der begehrten Trophäen. Beyoncé braucht also noch vier Grammys, um an Solti vorbeizuziehen.

Im Januar hatte die Sängerin zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Show auf die Bühne gebracht, allerdings nur vor geladenen Gästen in einer Hotelanlage in Dubai. Ihre letzte Solotour absolvierte sie 2016, zwei Jahre später ging sie mit Ehemann Jay Z auf Tournee.

Beyoncé, einst Mitglied der Gruppe Destiny's Child, gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Gegenwart. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihr siebtes Studioalbum „Renaissance“.

