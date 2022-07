Katharina Hirschberg (l) als Bibi und Harriet Herbig-Matten als Tina in einer Szene des Films „Bibi & Tina – Einfach Anders".

Außerirdische in ländlicher Idylle: Detlev Bucks neuer „Bibi und Tina“-Film

„Hier kommen Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina“: Viele traumatisierte Eltern bekommen heute noch Kopfschmerzen, wenn sie an den penetranten Titelsong der Hörspiele um die Hobbyhexe Bibi denken, den ihre verblendeten Töchter frenetisch mitgesungen haben. Von der britisch-deutschen Autorin Elfie Donnelly in den Achtzigern als feministische Kinderlektüre konzipiert, wurde der emanzipatorische Geist von Bibi Blocksberg in 132 Audiofolgen konsequent wegkommerzialisiert.

Schließlich entdeckte Detlev Buck – Vater dreier Töchter – den Stoff als Vorlage für ein erfolgreiches Kino-Franchise, das die eskapistischen Mädchenträume rund um die Pferdehofidylle munter bediente, mit selbst komponierten Songeinlagen anreicherte und sogar der nervigen Titelmelodie mit dem Rosenstolz-Frontmann Peter Plate einen fast schon hippen Rocksound verpasste.

Die vier Folgen zogen sechs Millionen Zuschauerinnen ins Kino. Pünktlich zum ersten Lockdown im April 2020 wurde das „Bibi Tina Universe“ bei Amazon-Prime mit neuem Ensemble im Serienformat weitergeführt. Jetzt geht es mit „Bibi und Tina – Einfach anders“ wieder zurück ins Kino.

Der Martinshof und seine Pferdekoppeln erstrahlen in schönsten Sommerfarben. In der lauen Julinacht geht ein Kometenhagel über der Landschaft nieder – und mit diesem ein kleiner Alien, der sich auf die Suche nach seinem kosmischen Flugschreiber macht. Der putzige ET-Nachfolger wurde hier nicht digital zusammen gepixelt, sondern in liebevoller Heimwerkerarbeit hergestellt.

Überschaubare Handlungsabläufe, trockene Komik

Wie Außerirdische in der ländlichen Idylle, wirken auch die drei Feriengäste aus dem nahe gelegenen Internat: Die Punkgöre Disturber (Emilia Nöth), die der Pferdehofharmonie mit Provokationen begegnet, die nerdige Spooky (Pauletta Pollmann), die sich mehr für Kometen als Menschen interessiert, und Silence (Leander Lesotho), aus dem kein Wort herauszubekommen ist. Als Alien im eigenen Dasein findet sich plötzlich Graf Falko von Falkenstein (Holger Stockhaus) wieder, dem nach einem Gentest Adelstitel und Schloss entzogen werden.

Hexe Bibi (Katharina Hirschberg) und Freundin Tina (Harriet Herbig-Matten) haben alle Hände voll zu tun, mit der Zauberkraft der Empathie die aufkommenden Konflikte zu lösen. Dazwischen gibt es augenzwinkernde Teeniesongs wie „Kuscheln“ von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, und schon geht es wieder im flotten Galopp über grüne Wiesen.

Keiner kann die ländliche Sommeridylle so schön einfangen wie der gelernte Agrarwirt und bekennende Schleswig-Holsteiner Detlev Buck. Die überschaubaren Handlungsabläufe werden immer wieder durch trockene Komik aufgelockert – auch hier ist Bucks Handschrift spürbar. Grundsympathisch wirkt zudem die Toleranzbotschaft, die die Figuren gänzlich unangestrengt vorleben.

„Bibi und Tina – Einfach anders“, Regie: Detlev Buck, mit Katharina Hirschberg, Harriet Herbig-Matten, 99 Minuten, FSK 0

