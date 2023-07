Walser-Biograf Jörg Magenau: „Er ist immer dahin gegangen, wo es wehtut“

Herr Magenau, wie haben Sie Herrn Walser persönlich erlebt?

Ich bin ihm vor allem auf seinen Reisen begegnet. Er war mehr als jeder andere Autor unterwegs, über die Hälfte des Jahres auf Lesetour. Er brauchte diese Aufmerksamkeit, den Kontakt mit der Öffentlichkeit. Er wollte seine Leser vor sich sehen. So hat er sich sein Publikum erlesen. Wer eine Lesung erlebt hat, hört die Texte danach mit Walsers Stimme. Diese Leiblichkeit ist für mich bezeichnend für Walser. Ich habe ihn stets als sehr zugewandt erlebt, als aufmerksamen und interessierten Menschen. Jede Begegnung mit ihm war für mich bereichernd, das kann man nicht über viele Menschen sagen. Diese enorme Kraft und Konzentration, diese verschwenderische Vitalität!

Jörg Magenau ist ein deutscher Autor und Literaturkritiker, der die Biografie des verstorbenen Schriftstellers Martin Walser verfasste, der kürzlich im Alter von 96 verstarb. Die Biografie erschien im Jahr 2005. © Quelle: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

Welche Rolle wird der Schriftsteller zukünftig in der Geschichte der deutschen Literatur einnehmen?

Ich bin kein Prophet, aber ich kann mir vorstellen, dass er als Chronist der bundesdeutschen Geschichte in Erinnerung bleibt. Als ein Stimmungsavantgardist, also jemand, der in seinen Texten Stimmungen einfing, noch ehe sie spruchreif wurden. Ende der Siebzigerjahre sprach er bereits über die deutsche Einheit, was ihm damals sehr übel genommen wurde. Oder denken Sie an die Paulskirchenrede 1998, in der Walser die Instrumentalisierung von Auschwitz zu gegenwärtigen Zwecken kritisierte. Damals war das ein Skandal, heute ist es weitestgehend Konsens, dass wir ein Problem mit unserer Gedenkkultur haben. Walser ist immer dahin gegangen, wo es wehtut, und hat seinen Finger in die Wunde gehalten. So stand er oft im Zentrum von Kontroversen – zu seinem Leidwesen, denn er war ein friedliebender Mensch.

Welche biografischen Umstände hatten die größte Auswirkung auf Walsers Schreiben?

Für Walser war das Schreiben ein erotischer Vorgang. Und so haben auch die Frauen seine Literatur sehr geprägt. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Kindheitserfahrungen, der Katholizismus zum Beispiel. In seinem Roman „Ein springender Brunnen“ beschreibt Walser, wie man im Moment der Beichte bereits wieder zu sündigen glaubte. Auch das Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen hat tief gesessen. Der Vater starb früh, die Mutter hatte eine Gastwirtschaft, die mäßig lief. Als Kind musste Walser zur Konkurrenz gehen und dort die Gäste zählen. Die Verarmungsangst und der Zwang, Geld zu verdienen, haben ihn auch nicht losgelassen, als er längst ein Bestsellerautor war. Deshalb war auch das Verhältnis zu seinem Verleger Siegfried Unseld so kompliziert: Einerseits waren sie Freunde, andererseits ging es um Geld. Liebe, die Suche nach Gott, die Frauen und das Geldverdienen, das waren seine Themen.

Oft wird Walser im Zusammenhang der Nachkriegsliteratur genannt. Verkennt dieses Etikett sein Schaffen bis ins 21. Jahrhundert?

Ja. Walser war ein Autor, der wie Goethe in mehr als einer Epoche wirkte und verschiedene Schaffensphasen hatte. In den Fünfzigerjahren begann er mit gesellschaftskritischen Romanen wie „Ehen in Philippsburg“. Doch in den späteren Jahren wandelte er sich zum Zustimmungskünstler. Das war seine Reaktion auf die Dauererwartung an ihn, Kritik an der Gesellschaft zu üben: sie schöner zu machen, als sie wirklich ist. Auch in Walsers Texten über Literatur heißt es, dass er aus der Begeisterung heraus schreibe. Der Titel der Sammlung ist deshalb programmatisch: „Liebeserklärungen“. Er könnte über Walsers gesamtem Werk stehen.